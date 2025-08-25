Lutto per Enzo Salvi: è morta la madre Bruna, l’attore la ricorda con un messaggio pieno di dolore e annuncia i funerali a Ostia Lido





Ore di profonda tristezza per Enzo Salvi, che ha annunciato la scomparsa della madre Bruna, ricoverata da alcuni giorni a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. L’attore e comico romano aveva da poco cancellato alcuni impegni professionali, compresi spettacoli previsti in Calabria, proprio per restare accanto alla madre negli ultimi momenti della sua vita. La donna non ce l’ha fatta e la notizia è stata comunicata dallo stesso Salvi attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.





Nel messaggio, l’attore ha espresso tutto il suo dolore, raccontando il legame speciale che lo univa alla madre e annunciando che i funerali si terranno domani nella Chiesa Regina Pacis di Ostia Lido. Le parole di Salvi hanno toccato profondamente i suoi follower e quanti da anni seguono la sua carriera e le sue vicende personali.

“Hai lottato fino all’ultimo istante come un vero guerriero. La tua forza, il tuo coraggio e il tuo amore resteranno per sempre scolpiti dentro di me. Adesso finalmente puoi riposare, stringendo di nuovo Papà in quell’abbraccio che il tempo ci aveva tolto. Oggi il mio cuore si è spezzato. La mia mamma è volata via…”, ha scritto l’attore nel suo messaggio di addio, accompagnando le parole a un ricordo affettuoso del padre Antonio, scomparso nel 2022.

Il comico ha poi aggiunto: “Non ci sono parole abbastanza grandi per descrivere il dolore che provo in questo momento. Ho perso il mio faro, la mia radice, il mio primo e più grande amore”. Parole che testimoniano la sofferenza di un figlio che si confronta con una perdita devastante, a distanza di pochi anni dalla scomparsa del padre.

Nel suo ricordo, Enzo Salvi ha sottolineato quanto l’amore e la forza della madre abbiano illuminato la sua vita, accompagnandolo in ogni momento. “Con lei se ne va una parte di me, ma resta il suo sorriso, il suo affetto infinito, la sua forza che ha sempre illuminato la mia vita. Se ne va una madre meravigliosa, ma resta dentro di me il suo esempio, i suoi insegnamenti, la sua voce che continuerò a sentire ogni giorno. Mamma, abbraccia forte Papà e salutamelo… ora siete di nuovo insieme, come avete sempre voluto. Vi porterò entrambi per sempre nel cuore, in ogni passo, in ogni respiro, in ogni risata”, ha aggiunto l’attore.

Il ricordo dei genitori è stato al centro del suo lungo messaggio, che ha assunto i toni di una lettera di ringraziamento e di amore eterno. La perdita della madre Bruna, a due anni dalla scomparsa del padre Antonio, segna per lui un momento particolarmente doloroso, che ha voluto condividere pubblicamente con chi lo segue.

Infine, l’attore ha rivolto un pensiero agli amici che gli sono stati vicini in queste giornate difficili. “Ringrazio i miei amici speciali che mi sono stati sempre vicino, grazie di esistere”, ha scritto, sottolineando il valore della vicinanza e del sostegno ricevuto nelle ore più dure.

La scomparsa della madre rappresenta per Enzo Salvi un lutto che lo segna profondamente, ma al tempo stesso diventa occasione per rendere omaggio a una figura centrale della sua vita. La decisione di ricordarla con un messaggio pubblico ha commosso centinaia di persone, che sui social hanno voluto esprimere la loro vicinanza e il loro affetto.

Nella giornata di domani, la comunità di Ostia Lido si stringerà attorno all’attore per i funerali nella chiesa Regina Pacis, luogo che accoglierà familiari, amici e conoscenti per l’ultimo saluto a Bruna.

Il dolore di Enzo Salvi si inserisce in una dimensione privata, ma assume anche un valore universale nel raccontare il legame indissolubile tra un figlio e i propri genitori. Un legame che, come lo stesso attore ha scritto, non si interrompe mai e rimane vivo nei ricordi, negli insegnamenti e nell’amore ricevuto.



