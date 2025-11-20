Lutto per la morte della dottoressa Luisa Delcassi: aveva 42 anni





In questo momento i ricordi sono tristi, ma sono tanti: si estendono in lungo e in largo a tutti coloro che l’hanno conosciuta e che le hanno voluto bene. “Ricorderemo sempre i momenti che abbiamo condiviso insieme, la tua gentilezza, tuo sorriso, la tua bontà d’animo. Sei stata per noi un’amica speciale e resterai per sempre nei nostri cuori”: è solo uno dei numerosissimi messaggi di cordoglio in memoria della dottoressa Luisa Delcassi, stroncata dalla malattia a soli 42 anni.





Lo annunciano, “con immenso dolore”, il compagno Andrea Russo, anch’egli medico, e il figlio piccolo Riccardo, il papà Marino, i fratelli Paolo con Livia, Carlo con Chiara, i nipoti Anna e Giovanni. La famiglia, nel necrologio, rivolge un “particolare ringraziamento al dottor Manzato, ai medici e al personale della cooperativa Dolce per le amorevoli cure prestate, a Maria e Dario per la loro costante presenza”. La salma riposa alla Domus Salutis, dove è stata allestita la camera ardente; il funerale sarà celebrato giovedì 20 novembre alle 13.45 nella parrocchia dei Santi Faustino e Giovita di Brescia.

Chi era la dottoressa Delcassi

La famiglia è originaria di Concesio, ma Luisa Delcassi era cresciuta in città. Qui aveva frequentato il liceo Arnaldo, prima di laurearsi all’Università Statale: era medico oculista, specializzata in oculistica pediatrica e delle maculopatie. Collaborava con il Gruppo Refrattivo Italiano, che gestisce una clinica oftalmologica anche a Brescia. Aveva studiato al fianco del compagno Andrea, anch’egli medico oculista stimato, così come lo era lei. “Ricorderò sempre il tuo acume, l’ironia, la grande determinazione come professionista e la tua forza straordinaria come mamma”, si legge in un altro messaggio di amici.

La comunità di Brescia piange una professionista che aveva dedicato le sue energie non solo alla carriera medica ma anche al ruolo di madre e compagna. Le espressioni di affetto giunte in questi giorni ne testimoniano l’impatto sia sul piano umano che professionale.

Con la scomparsa della dottoressa Delcassi, la città perde una giovane specialista dalla carriera promettente e una persona amata da molti. I familiari, gli amici, i colleghi e i pazienti si raccolgono nel ricordo della sua presenza e del suo sorriso, intenzionati a mantenerne vivo il ricordo.



