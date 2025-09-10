Lutto per la tv, è morto Paul Baccaglini: l’ex inviato de Le Iene aveva 41 anni





Martedì mattina, Paul Baccaglini, noto ex inviato del programma televisivo Le Iene, è deceduto all’età di 41 anni. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dal programma stesso tramite un post sul proprio profilo Instagram, lasciando i fan e i colleghi in stato di shock. Secondo le prime informazioni disponibili, Baccaglini si sarebbe suicidato nella sua abitazione a Segrate, un comune situato nella provincia di Milano. A trovare il corpo sarebbe stata la sua compagna, ma ulteriori dettagli sulla vicenda non sono stati ancora resi noti.





Paul Baccaglini è stato un volto noto della televisione italiana, non solo per il suo lavoro come inviato, ma anche per il suo ruolo come presidente del Palermo Calcio. Nel 2017, ha ricoperto questa carica per un breve periodo di cinque mesi, durante il quale ha cercato di portare una nuova visione e strategia al club. La sua esperienza nel mondo del calcio e la sua personalità carismatica lo hanno reso una figura apprezzata, sia dai tifosi che dagli addetti ai lavori.



