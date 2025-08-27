Lutto per Roberta Capua: l’uomo che ha amato di più non c’è più





Roberta Capua, visibilmente provata, ha finalmente rotto il silenzio sulla morte del suo ex marito. È successo il 31 maggio 2025: un incidente stradale, roba che ti lascia senza fiato. Non aveva mai voluto parlarne prima, probabilmente perché il dolore le si piazza addosso come un macigno. “Non ce la faccio ancora, è stato il mio più grande amore,” ha detto a F, la rivista. E chi potrebbe biasimarla? Quando perdi qualcuno così, il cuore sembra non reggere.





Anche se non ha fatto nomi espliciti, tutti hanno capito che si riferiva a Stefano Cassoli, con cui aveva chiuso da poco. La loro storia era iniziata nel 2011 e si era frantumata ufficialmente solo pochi mesi fa, a inizio 2024. Da quell’amore era nato Leonardo, il loro bambino. Prima di Stefano, Roberta era stata sposata con Giorgio Restelli, pezzo grosso di Mediaset, ma a quanto pare, il vero colpo di fulmine era stato con Cassoli.

E niente, Roberta si porta addosso un carico mica da poco. Nel 2023 aveva già dovuto dire addio a entrambi i genitori. Una serie di colpi bassi, uno dietro l’altro. Ma nonostante tutto, lei ci prova ancora a vedere il bicchiere mezzo pieno: “Voglio pensare che dietro l’angolo ci sia qualcosa di bello per me.” Insomma, una che non si arrende.

Nel gennaio 2025 aveva parlato della fine della storia con Cassoli. “Non gli perdono il fatto di non aver lottato fino in fondo per noi,” aveva confessato. “Ci sono crisi da cui si può uscire, ma per noi non è stato così. Si è rotto tutto.” Amarezza a palate, ma pure tanto affetto che non se ne va, nemmeno quando tutto crolla. Roberta non dimentica, e chi potrebbe?



