“Ma quali offese!” Insulti a Macron, Vittorio Feltri ci mette il carico da dieci schierandosi apertamente dalla parte di Salvini





Nel dibattito politico europeo sulle ipotesi di invio di truppe in Ucraina, le parole di Matteo Salvini hanno provocato una reazione da parte del presidente francese Emmanuel Macron. A difendere la posizione del leader della Lega è intervenuto il direttore editoriale de Il Giornale, Vittorio Feltri, che nella sua rubrica ha spiegato perché considera fondate le dichiarazioni del vicepremier italiano.





Feltri ha affermato con decisione: «Non ci vuole un genio per capire da che parte stare. Io sto con Salvini, senza ma e senza se, e non perché mi sia particolarmente simpatico quando fa battute che sembrano uscite da un bar sport, ma perché in questo caso ha detto l’unica cosa sensata che si potesse dire».

Secondo il giornalista, la reazione di Macron sarebbe stata sproporzionata: «Macron si è offeso, poverino. Il presidente francese, che si atteggia a Napoleone redivivo, si è sentito ferito nell’orgoglio perché un ministro italiano gli ha ricordato che, se davvero vuole mandare truppe europee a combattere contro la Russia, allora dia il buon esempio e ci vada lui. È un consiglio logico, chi predica la guerra si metta l’elmetto e si rechi al fronte, invece di spingere altri a morire al posto suo».

Nella riflessione di Feltri emerge una critica più ampia alla postura internazionale della Francia: «La verità è che i francesi soffrono di una cronica sindrome di superiorità. Hanno la puzza sotto il naso, si credono maestri di civiltà e diplomazia, ma quando parlano dell’Italia si lasciano andare a insulti volgari».

Sul punto centrale, Feltri ritiene che le dichiarazioni di Salvini abbiano solo messo in evidenza i rischi di una scelta come l’invio di soldati in Ucraina: «Ma di quale offesa stiamo parlando? Salvini non ha oltraggiato il presidente francese, ha semplicemente demolito la sua idea folle di trascinare l’Europa intera in guerra contro Mosca. Perché, sia chiaro, l’invio di truppe europee in Ucraina significa una sola cosa: guerra aperta alla Russia, con rischio concreto di conflitto nucleare. Soltanto un irresponsabile può pensare che sia una buona idea».

Feltri respinge inoltre le critiche a Salvini sul piano istituzionale, sottolineando il ruolo che gli spetta come vicepremier: «Salvini non ha usurpato alcun ruolo. È vicepremier, fa parte del governo, e se un giornalista gli chiede cosa ne pensa ha tutto il diritto anzi il dovere di rispondere. Chi sostiene che non debba parlare perché non è lui il presidente del Consiglio o il ministro degli Esteri afferma una sciocchezza. Siamo in una democrazia, non in una monarchia francese».

Feltri ribadisce poi che la posizione italiana, espressa anche dal governo, è contraria all’invio di truppe: «L’Italia non ha alcuna intenzione di spedire militari in Ucraina. Siamo per sostenere Kiev con aiuti e armi, non per mandare i nostri ragazzi a morire in una guerra che diventerebbe mondiale».

Sul piano politico internazionale, secondo il direttore editoriale de Il Giornale, l’approccio francese non trova consenso tra gli altri Paesi europei: «Macron se ne faccia una ragione, può arringare quanto vuole, eppure nessun Paese europeo è disposto a seguirlo su questa via suicida. Se Macron si è offeso per una battuta di Salvini, allora significa che la sua idea non sta in piedi».

Feltri conclude con una riflessione sulla leadership continentale: «La verità è che la Francia vorrebbe ancora atteggiarsi a potenza guida del continente, però la realtà le sbatte in faccia che la leadership europea oggi non parla francese, bensì italiano, e si chiama Giorgia Meloni. E a Macron, invece di convocare ambasciatori, converrebbe convocare un po’ di buonsenso. Se ancora ne resta…».

Con queste parole, Feltri non solo si schiera apertamente a sostegno di Matteo Salvini, ma definisce anche il quadro geopolitico europeo, in cui la posizione italiana appare lontana dalle ipotesi avanzate dal presidente francese.



