“Ma vai a fan. E ora fatemi fuori”: scontro al Grande Fratello tra Mariavittoria e Zeudi, tensione alle stelle in giardino

Chi pensava a un’atmosfera distesa negli ultimi giorni del Grande Fratello si è dovuto ricredere. La tensione è esplosa con violenza quando Mariavittoria, concorrente in lotta con Chiara per un posto in finale, ha perso il controllo e si è scagliata verbalmente contro Zeudi, ex Miss Italia e sua compagna di avventura nella casa. Il duro sfogo di Mariavittoria, avvenuto davanti alle telecamere e con toni esasperati, ha acceso il clima già teso nel reality.





Tutto è iniziato durante una conversazione tra Mariavittoria, Lorenzo e Jessica, quando la gieffina ha manifestato apertamente la sua insofferenza verso Zeudi, accusandola di atteggiamenti da “maestrina” e di essere insopportabile. “Ora la mando a fare in c** perché è insopportabile. Come chi? Lei, Zeudi, ora mi squalificano, mi devo trattenere. Mi bacchetta con quel suo modo da maestrina. Non ce la faccio più, mi innervosisco, sono sei mesi e lei è insopportabile”*, ha dichiarato Mariavittoria, esasperata dalla convivenza.

Nel suo lungo sfogo, la gieffina ha continuato ad attaccare l’ex Miss Italia, accusandola di voler sempre avere ragione e di intromettersi continuamente. “Ho lasciato correre troppe volte. Mi sono rotta altamente e sono piena. Ma non lo vedi come fa quella tuttologa? Quella sa tutto di tutto. Entra ovunque e ti critica e ti vuole insegnare come si fa qualsiasi cosa”, ha aggiunto, senza nascondere la rabbia accumulata nel corso dei mesi.

Nonostante fosse consapevole della forza dei fan di Zeudi, Mariavittoria ha deciso di sfidarli apertamente, invitandoli a votare contro di lei pur di farla uscire dalla casa. “Ma fatti i cavoli tuoi e non rompere agli altri. Lei non mi lascia respirare, non ce la faccio più. Ora mi faranno fuori le sue fan. Vai, votatemi contro Zeudi, fatemi uscire, sì, vai, fate finalista Chiara. Votate, votate, votatemi. Fatela vincitrice, votatemi contro, sui gruppi di Zeudi contro di me. Andate in massa contro di me, chi se ne frega”, ha detto con tono provocatorio, sfidando apertamente il pubblico del reality.

La gieffina ha poi rincarato la dose, criticando Zeudi per il suo atteggiamento e per il modo in cui si comporta all’interno della casa. “E che c**, ma sai cosa me ne frega? Io quella ce l’ho tutto il giorno nelle orecchie che mi rompe il cavolo. Ma poi lei che mi insegna la vita? Quella è venuta qui dentro per farsi la storia con Helena e ha creato le Zelena. Io mi sono fatta un mazzo così dal 16 settembre e devo ascoltare lei su come si pulisce o si fanno le torte”*, ha continuato Mariavittoria, facendo riferimento alle dinamiche interne al gruppo e alla popolarità di Zeudi tra i fan.