Madeleine McCann: il rimpianto di Kate che l’accompagna ancora oggi

Dopo 18 anni dalla scomparsa della figlia Madeleine, Kate McCann rivela un rimpianto che ancora la tormenta: un biglietto del ristorante che avrebbe potuto essere fatale.





Praia da Luz, Portogallo, 3 maggio 2007. Kate e Gerry McCann stavano trascorrendo una vacanza con la loro famiglia quando la figlia Madeleine, di soli 3 anni, scomparve nel nulla dall’appartamento in cui alloggiavano. Nonostante gli sforzi delle autorità e la mobilitazione internazionale, la verità sulla sua scomparsa rimane ancora un mistero.

Sebbene i genitori non abbiano commentato il recente documentario che ha riacceso i riflettori sul caso, Kate McCann ha già in passato parlato di un particolare che l’ha profondamente segnata: un biglietto del ristorante che, a suo dire, avrebbe potuto essere fatale.

Quella sera, Kate e Gerry avevano chiesto un tavolo con vista sull’appartamento, in modo da poter controllare regolarmente i figli mentre cenavan o con gli amici. Tuttavia, il personale del resort aveva annotato il motivo di questa richiesta, scrivendo che i bambini sarebbero rimasti soli negli appartamenti.

“Con orrore”, ha scritto Kate nel suo libro di memorie del 2011, “ho visto che, senza dubbio in tutta innocenza e semplicemente per spiegare perché stava facendo qualche strappo alle regole, l’addetta alla reception aveva aggiunto il motivo della nostra richiesta: volevamo mangiare vicino ai nostri appartamenti, perché lì lasciavamo i nostri figli piccoli da soli e li controllavamo a intermittenza”.

Kate teme che questo biglietto possa essere stato visto dal rapitore di Madeleine, definendolo “un errore devastante” che l’avrebbe accompagnata “fino alla fine dei loro giorni”.

Nonostante siano passati quasi 18 anni, il dolore per la scomparsa di Madeleine rimane vivo per i genitori. In una recente dichiarazione in occasione dell’anniversario, Kate e Gerry hanno affermato: “Gli anni sembrano passare ancora più velocemente e, sebbene non abbiamo novità significative da condividere, la nostra determinazione a ‘non lasciare nulla di intentato’ è incrollabile. Faremo del nostro meglio per raggiungere questo obiettivo”.

I McCann hanno anche ricordato che quest’anno Madeleine avrebbe compiuto 22 anni, sottolineando che “non importa quanto sia vicina o lontana, lei continua a essere qui con noi, ogni giorno, ma soprattutto nel suo giorno speciale”. Nonostante il tempo trascorso, il loro amore e la speranza di ritrovarla rimangono intatti.