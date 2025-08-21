Madre di tre figli trovata morta in un bosco a Los Angeles: il marito arrestato in Perù per omicidio





Una donna di 33 anni, madre di tre bambini, è stata uccisa e abbandonata in un bosco. Il marito è accusato del delitto ed è stato arrestato.





Una tragedia familiare si è consumata a Los Angeles, dove il corpo senza vita di Sheylla Gutiérrez, 33 anni, è stato rinvenuto in un bosco. La donna, madre di tre figli, aveva confidato alla madre di voler denunciare il marito, Jossimar Cabrera, 36 anni, per le violenze subite. Pochi giorni dopo, la sua scomparsa ha portato a una scoperta agghiacciante: il corpo della vittima è stato trovato avvolto in un sacco, gettato in un dirupo nella Angeles National Forest. Il principale sospettato, il marito, è stato arrestato in Perù, dove era fuggito con i figli.

La coppia era originaria del Perù e si era trasferita negli Stati Uniti nel 2023 con l’obiettivo di costruirsi una vita migliore. Tuttavia, dietro la facciata di normalità si celavano episodi di violenza domestica, come raccontato dalla stessa Sheylla Gutiérrez alla madre. La donna aveva riferito di essere stata picchiata più volte e che il marito aveva persino aggredito fisicamente uno dei loro figli, di soli tre anni.

La scomparsa della 33enne è stata segnalata il 12 agosto a Lancaster, in California. Nei giorni successivi, il comportamento del marito ha sollevato ulteriori sospetti. Jossimar Cabrera ha fornito versioni contrastanti sulla sparizione della moglie: inizialmente ha affermato che fosse stata arrestata dalle autorità per l’immigrazione (ICE), successivamente ha detto che lo aveva lasciato per un altro uomo, e infine ha parlato di un presunto incidente senza fornire dettagli concreti.

Il corpo della vittima è stato ritrovato il 16 agosto grazie all’intervento delle squadre di soccorso locali. La scena del crimine ha rivelato dettagli inquietanti: la donna era stata uccisa e il suo corpo avvolto in un sacco, poi gettato in un dirupo. La polizia ha ottenuto una prova decisiva grazie a un video di sorveglianza: nelle immagini si vede Cabrera mentre trascina un grande sacco fuori dall’appartamento di Lancaster Boulevard, dove viveva con la moglie e i figli. Secondo gli investigatori, si tratterebbe dello stesso sacco in cui è stato trovato il corpo.

Dopo il delitto, Jossimar Cabrera è fuggito portando con sé i tre figli. Le autorità lo hanno rintracciato e arrestato in Perù il 16 agosto. I bambini sono stati messi in salvo e affidati ai servizi di protezione.

La madre della vittima, Helga Rocillo, ha dichiarato che la figlia aveva deciso di denunciare il marito per i continui maltrattamenti. In un’intervista rilasciata a Latina Noticias, ha affermato che questa decisione potrebbe aver scatenato la reazione violenta dell’uomo. «Sono devastata, ma devo restare forte per i miei nipoti», ha detto la donna in un’intervista a ABC7.



