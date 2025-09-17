Maestro muore in classe al Vomero: inutili i soccorsi all’istituto Piscicelli-Maiuri





Una tragedia ha colpito la scuola “Piscicelli-Maiuri”, un importante istituto comprensivo situato nella Municipalità Vomero-Arenella di Napoli. Nella mattinata di oggi, un insegnante di matematica, identificato come Antonio C., è morto mentre si trovava in aula durante una lezione. L’educatore, recentemente trasferito dal plesso Ruotolo, ha accusato un malore, la cui natura è attualmente oggetto di accertamento.





Subito dopo il malore, i colleghi di Antonio C. si sono mobilitati per prestargli soccorso. Un docente di educazione fisica, presente al momento dell’incidente, ha utilizzato il defibrillatore disponibile presso la scuola, ma nonostante gli sforzi, ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. La notizia della sua morte ha scosso profondamente gli studenti, gli insegnanti, il dirigente scolastico e il personale ATA, lasciando tutti in uno stato di incredulità e tristezza.

Proprio ieri, l’istituto “Piscicelli-Maiuri” aveva ospitato l’annuale giornata di accoglienza per le prime classi, un momento di gioia e festeggiamenti per l’inizio dell’anno scolastico 2025-2026. La scomparsa di Antonio C. ha colpito in modo particolare la comunità scolastica, che lo ricordava come un insegnante dedicato e appassionato. Un messaggio di cordoglio pubblicato online recita: “Per me Antonio sarà sempre qui, tutte le mattine, in quella che è e rimarrà la sua scuola, quella a cui ha dedicato una vita, a lei ed ai suoi bambini, ai nostri bambini. Buon viaggio Maestro Antonio, riposa in pace”.

La notizia del decesso di Antonio C. ha suscitato una serie di reazioni da parte di genitori e colleghi, che hanno voluto esprimere il loro dolore e la loro solidarietà. La comunità scolastica si è unita nel ricordare l’impatto che l’insegnante ha avuto sulla vita dei suoi studenti e sul clima educativo della scuola. Molti hanno sottolineato l’importanza della sua figura, che ha contribuito a formare e ispirare generazioni di giovani.

Le autorità scolastiche hanno avviato un’indagine per comprendere meglio le circostanze che hanno portato al decesso di Antonio C.. È previsto un incontro con i genitori e il personale per discutere del supporto psicologico che sarà offerto agli studenti, molti dei quali hanno assistito all’incidente e potrebbero aver bisogno di aiuto per affrontare il trauma.

In situazioni come questa, è fondamentale che le istituzioni scolastiche garantiscano un ambiente di supporto e comprensione, specialmente per i più giovani, che possono avere difficoltà a elaborare eventi così drammatici. I dirigenti scolastici hanno già annunciato che saranno attivate misure di sostegno per tutti coloro che ne avranno bisogno.

La morte di Antonio C. rappresenta una grande perdita non solo per la sua famiglia, ma anche per la comunità educativa di Napoli. In un momento in cui le scuole dovrebbero essere luoghi di apprendimento e crescita, la scomparsa improvvisa di un insegnante così amato ha scosso profondamente gli animi di chi lo conosceva.

La vicenda ha messo in luce anche l’importanza della salute e della sicurezza all’interno delle scuole. Gli eventi tragici come questo sollevano interrogativi sulla preparazione delle istituzioni a gestire emergenze mediche e sull’importanza di avere personale formato per affrontare tali situazioni.



