Mamma cade rovinosamente e mostra il lato B durante la gara scolastica: il video fa il giro del web

Ciò che doveva essere una semplice corsa tra genitori durante la giornata sportiva scolastica si è trasformato in un momento esilarante, quando una madre è inciampata e ha finito per offrire involontariamente uno spettacolo inaspettato al pubblico.





Katie Hannaford, 36 anni, residente a Basildon, nell’Essex, è diventata protagonista di una scena memorabile che ha rapidamente fatto il giro del web. Invitata dalla figlia di otto anni a partecipare alla tradizionale corsa dei genitori, Katie ha accettato con entusiasmo, pur sapendo di non essere particolarmente sportiva.

Nel video, si vede Katie sorridente, in terza corsia da sinistra, pronta a correre sotto gli applausi degli spettatori. Tuttavia, pochi secondi dopo l’inizio della corsa, perde l’equilibrio e cade in avanti, con il viso nell’erba e le gambe sollevate in aria. Nella caduta, il suo abito celeste si solleva completamente sopra la testa, lasciando scoperta la biancheria intima davanti a genitori, insegnanti e alunni.

Alcuni bambini, notando quanto accaduto, si voltano rapidamente dall’altra parte.

Nonostante l’imbarazzo iniziale, Katie, che gestisce un’attività di articoli per la casa, ha affrontato l’episodio con grande autoironia. «Non sono per niente sportiva, ma mia figlia continuava a insistere», ha raccontato. «Alla fine ho ceduto e ho deciso di partecipare, pur sapendo che sarei arrivata ultima».

Ha poi aggiunto: «Sono inciampata nei miei stessi piedi, credo che il mio corpo si muovesse più velocemente delle gambe! Sono davvero maldestra, inciampo sempre».

«In quel momento mi sono sentita umiliata, ma ormai è andata così. Ho mostrato le mutande, certo, è imbarazzante… ma bisogna saper ridere di sé stessi.»

«Ripensandoci, è stato davvero esilarante – probabilmente la cosa più buffa che abbia mai fatto in vita mia!»

Talmente divertita dall’accaduto, Katie ha deciso di pubblicare il video sulla propria pagina Facebook, commentando con ironia: «Quando i bambini ottengono più di quanto si aspettassero durante la giornata sportiva! Ahah!»

In un altro post, ha scritto: «Se non si riesce a ridere di sé stessi, che senso ha la vita, eh? Scusate ragazzi… e chiunque altro stesse guardando!»

Il video ha rapidamente attirato l’attenzione online, raccogliendo centinaia di commenti divertiti.

Un utente ha scherzato scrivendo: «Un grande ‘crack’ di performance… e un bello spettacolo per i bambini!», mentre un altro ha commentato: «Katie, più lo guardo e più rido!».

Un altro ancora ha aggiunto: «Sto ridendo più questa mattina di quanto non facessi ieri sera!»

Ancora una volta, internet si conferma un luogo dove la leggerezza e l’umorismo sanno trovare terreno fertile.