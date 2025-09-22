Manuel Vallicella, a tre anni dalla morte il ricordo del fratello: “So quanto soffrivi, io ti ho perdonato”





Il 20 settembre 2022 rappresenta una data tragica per la famiglia di Manuel Vallicella, un ex tronista noto per la sua partecipazione a Uomini e Donne, che ha deciso di togliersi la vita all’età di 35 anni. La sua scomparsa ha colpito profondamente non solo i suoi cari, ma anche i fan che lo avevano apprezzato per la sua sensibilità e autenticità. Oggi, a distanza di tre anni, suo fratello Cristian ha voluto ricordarlo attraverso un messaggio carico di emozione sui social media, esprimendo il dolore che continua a provare per la perdita.





Cristian Vallicella ha condiviso su Instagram alcune fotografie che ritraggono momenti felici trascorsi con Manuel, sottolineando la mancanza che sente nella sua vita. “Mi chiedo come stai ora, se insieme a nostra madre hai trovato la serenità”, ha scritto Cristian, riflettendo sulla speranza che il fratello abbia finalmente trovato la pace che cercava. Il messaggio di Cristian non è solo un tributo a Manuel, ma anche un gesto di perdono per la scelta tragica che ha compiuto, augurandosi che entrambi, il fratello e la madre, possano essere orgogliosi dell’uomo che è diventato.

Manuel Achille Vallicella ha vissuto un periodo di grande sofferenza, culminato nella sua morte nel 2022. La sua vita era stata segnata dalla perdita della madre, avvenuta nel 2019 a causa di una malattia, un evento che lo ha colpito profondamente. Manuel era molto legato a lei e la sua scomparsa ha aggravato il malessere che lo affliggeva da tempo. In diverse occasioni, aveva espresso il desiderio di trovare una compagna che comprendesse il suo impegno nel supportare la madre durante la sua malattia, un gesto che rifletteva il suo carattere sensibile e premuroso.

La notorietà di Manuel era esplosa tra il 2016 e il 2017, quando aveva partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Ludovica Valli, per poi diventare tronista. La sua presenza nel programma aveva conquistato il pubblico, ma dietro il sorriso e la popolarità si celava un’anima tormentata, che lottava con un profondo dolore interiore. La morte della madre ha rappresentato un colpo durissimo, aggravando le sue fragilità emotive e portandolo a una spirale di sofferenza.

Il messaggio di Cristian è un richiamo alla sensibilizzazione riguardo ai temi della salute mentale e del supporto emotivo. La storia di Manuel mette in luce quanto sia importante affrontare il dolore e le difficoltà che molti possono nascondere dietro una facciata di normalità. La sua morte ha sollevato interrogativi su come la società affronti la salute mentale e il benessere emotivo, evidenziando la necessità di un dialogo aperto e di un sostegno adeguato per chi si trova in situazioni simili.

In un momento in cui si commemorano tre anni dalla scomparsa di Manuel, il messaggio di Cristian risuona come un invito a riflettere sull’importanza di essere presenti per le persone che amiamo, specialmente in tempi di crisi. La perdita di un familiare può avere effetti devastanti, e il supporto reciproco è fondamentale per affrontare il dolore e la solitudine. La testimonianza di Cristian rappresenta un esempio di come il ricordo di chi abbiamo amato possa continuare a vivere attraverso le nostre azioni e parole.

Mentre Cristian ricorda suo fratello, il suo desiderio di perdono e comprensione si fa portavoce di un messaggio di speranza. La vita di Manuel e la sua tragica fine non devono essere dimenticate, ma devono servire come monito per tutti noi sulla fragilità della vita e sull’importanza di prendersi cura della propria salute mentale.



