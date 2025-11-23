Mara Venier ricorda Ornella Vanoni: “Un’amica vera. Quella sera era sul divano con un gelato”





Nel corso della puntata di Domenica In andata in onda domenica 23 novembre, Mara Venier ha dedicato un intero segmento a Ornella Vanoni, l’iconica cantante scomparsa il 21 novembre all’età di 91 anni. La conduttrice ha condiviso con il pubblico i suoi ricordi personali e ha raccontato l’ultimo incontro avuto con l’artista, un momento che ha toccato profondamente il suo cuore.





Venier ha esordito esprimendo la sua incredulità riguardo alla morte di Vanoni, affermando: “Non riesco a parlare di Ornella al passato, fa parte della nostra vita, anche delle persone che non hanno avuto la fortuna di conoscerla. A me sembra impossibile”. La notizia della scomparsa l’ha colta di sorpresa, tanto che inizialmente ha pensato si trattasse di una fake news. “La prima reazione è stata pensare che fosse una fake news. Per un quarto d’ora non ci ho voluto credere, ho sperato che non fosse così”, ha aggiunto.

Mara Venier ha poi ricordato il loro ultimo incontro, avvenuto solo due settimane prima della morte di Ornella, durante un episodio di Che Tempo che fa. “Mi ha bussato in camerino, sorretta da una persona che la accompagnava, era venuta a salutarmi. Simpatica e ironica anche sul suo stato, che non era il massimo”, ha raccontato, evidenziando la vivacità e l’ironia che caratterizzavano la cantante, nonostante le sue condizioni di salute.

In merito agli ultimi momenti di Vanoni, Venier ha rivelato dettagli toccanti sul giorno della sua morte. “Quella sera era a casa sul divano, aveva mangiato la ricciola e ordinato il suo gelato preferito. Quando è arrivato il gelato, lei non c’era più. È andata via improvvisamente, come sperava”, ha spiegato, descrivendo un addio sereno e inaspettato.

Ornella Vanoni avrebbe dovuto essere ospite da Fabio Fazio proprio il 23 novembre, ma Venier ha sottolineato che, nonostante fosse programmata per partecipare, “aveva un gran mal di schiena ultimamente”. Durante il suo intervento, Mara ha voluto ringraziare Vanoni per la sua presenza costante nel programma, definendola “quasi una presenza fissa nel programma in onda su Nove”. La cantante, infatti, aveva spesso condiviso il suo mondo con il pubblico, parlando senza filtri della sua vita e delle sue esperienze.

Il ricordo di Ornella Vanoni continua a suscitare emozioni tra i suoi fan e i colleghi, che la ricordano non solo per il suo talento musicale, ma anche per la sua personalità unica e il suo approccio alla vita. Venier, con la sua conduzione, ha cercato di mantenere viva la memoria di Vanoni, evidenziando quanto fosse amata e rispettata nel panorama musicale italiano.

La puntata di Domenica In ha rappresentato un tributo sentito e rispettoso, un modo per celebrare la vita e la carriera di una delle più grandi interpreti della musica italiana. La sua eredità continuerà a vivere attraverso le sue canzoni e i ricordi di coloro che l’hanno conosciuta e amata.

La morte di Ornella Vanoni ha lasciato un vuoto nel cuore di chi l’ha seguita per anni, e il suo contributo alla musica e alla cultura italiana rimarrà indelebile. Mara Venier, attraverso il suo omaggio, ha dimostrato quanto fosse importante Vanoni non solo come artista, ma anche come persona, un’amica che ha saputo toccare le vite di molti con la sua arte e la sua umanità.



