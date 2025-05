Mara Venier si commuove davanti al pubblico: “A Domenica In ho cercato di non far trasparire nulla, ma è stata un’esperienza dolorosa”

Da ben 16 anni, Mara Venier è il volto principale di Domenica In, programma che continua a intrattenere il pubblico italiano durante il pomeriggio domenicale. La conduttrice ha confermato la sua presenza anche per la prossima edizione, che sarà caratterizzata da una formula “più corale”, come ha dichiarato lei stessa. Inoltre, non esclude la possibilità di avere Fiorello al suo fianco, lanciandogli un invito diretto.





Durante un’intervista rilasciata a TvTalk, Mara Venier ha mostrato il suo lato più emotivo parlando del marito, Nicola Carraro, che sta attraversando un periodo complicato a causa di problemi di salute. La conduttrice ha raccontato: “Mi sono tenuta tutto dentro per molti mesi, non è stato facile. Nell’ultima puntata non potevo non dire nulla. È stata un’edizione difficile per me”. Ha poi aggiunto: “Ho cercato di non far trapelare nulla perché era qualcosa di doloroso, di completamente mio”.

Anche durante l’episodio finale della stagione di Domenica In, andato in onda il 18 maggio, Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime, riflettendo sulla conclusione di un’annata televisiva particolarmente impegnativa, resa ancora più complicata dai problemi di salute del marito. Le sue emozioni hanno mostrato un lato umano che il pubblico ha apprezzato e sostenuto.

Oltre alla sua vita personale, Mara Venier ha parlato anche dei suoi rapporti professionali, sottolineando la profonda amicizia e stima che la lega a Maria De Filippi. Le due hanno collaborato per anni nel programma Tu Si Que Vales, esperienza che la conduttrice ricorda con grande affetto: “È una grande amica, le voglio molto bene. Conosco la sua umanità e come si è sempre comportata con me anche nei momenti più difficili della mia vita”. Ha poi aggiunto: “Ho un ricordo meraviglioso. Tornerei domani mattina a Tu Si Que Vales, intendo con quel gruppo meraviglioso a divertirmi”.

Infine, nel corso dell’intervista, Mara Venier ha espresso parole di apprezzamento per Stefano De Martino, attualmente impegnato nella conduzione di Affari Tuoi e reduce dal successo del suo show Stasera tutto è possibile. La conduttrice ha elogiato la sua autenticità e il suo talento: “La sua spontaneità vince su tutto, il suo essere un ragazzo vero. È molto bravo”.

La prossima edizione di Domenica In si prospetta quindi ricca di novità e collaborazioni interessanti, mantenendo però al centro l’inconfondibile stile di Mara Venier, che da anni rappresenta un punto di riferimento della televisione italiana.