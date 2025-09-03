Maranza si esibisce in un numero da circo sul volo per Milano? La Guardia Civil lo fa volare via tra gli applausi dei passeggeri!





In un video si osserva un steward della compagnia aerea che invita un passeggero a mantenere il silenzio. Il passeggero tenta quindi di replicare, ma viene raggiunto dall’intervento della Guardia Civil spagnola, accolta con un applauso da parte degli altri passeggeri.





La situazione si è verificata durante un volo operato da Wizzair tra Tenerife e Milano, a causa di un passeggero in stato di alterazione che, secondo le ricostruzioni, avrebbe importunato il personale di volo e altri passeggeri.

Il comportamento del passeggero ha portato il personale di bordo a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. (VIDEO)

La Guardia Civil spagnola sa fare il suo dovere. pic.twitter.com/BQs7kng5mz — welcometofavelas__ (@welcometofavel1) September 3, 2025



