Marcella Bella: “Sono andata a dormire a mezzanotte durante la finale di Sanremo, sapevo che avrei chiuso in ultima posizione”

Marcella Bella, ospite a Domenica In Speciale Sanremo, ha condiviso le sue riflessioni sull’esperienza al Festival di Sanremo 2025, conclusasi con l’ultima posizione in classifica. Nonostante il risultato, la cantante ha affrontato la situazione con il suo caratteristico spirito ironico, dichiarando: “Ci tenevo così tanto ad arrivare ultima, ci sono riuscita. Ma porta bene.”





Marcella non saliva sul palco dell’Ariston da 18 anni, e il suo ritorno ha rappresentato un momento importante per la sua carriera. Alla domanda di Mara Venier e dei giornalisti sull’esito della competizione, la cantante ha risposto con sincerità, mostrando gratitudine per l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico così vasto.

“Sapevo che sarebbe stata dura, ma sono felice”

Marcella Bella ha confessato di aver intuito l’esito della gara già durante la serata delle cover: “Sono andata a letto a mezzanotte, sapevo che sarei arrivata tra gli ultimi.” La cantante ha spiegato che, nonostante l’impegno e l’anima messa nella sua performance, il messaggio non è arrivato come sperava.

“Forse devo ancora riprendermi il mio pubblico,” ha detto, sottolineando come la lunga assenza dalle scene abbia reso più difficile il suo ritorno. “Devo riconquistare i giovani, perché quelli della mia età non hanno voglia di votare.”

Riguardo alla sua canzone “Pelle diamante”, Marcella ha dichiarato con orgoglio: “È l’innovazione di Marcella. Sarebbe stato facile cantare una canzone melodica, ma ho scelto di osare.” La cantante ha sottolineato come il brano rappresenti un’evoluzione artistica e un tentativo di portare qualcosa di nuovo al Festival.

Le critiche e la forza della sincerità

Durante l’intervista, Marcella Bella ha parlato apertamente delle critiche ricevute dopo l’annuncio della sua partecipazione tra i Big. Alcuni l’hanno accusata di essere “raccomandata”, un’accusa che ha definito “meschina”.

“Io credo di essere la più sincera del mondo dello spettacolo,” ha affermato. “Dire queste cose a me, che ho sempre cantato belle canzoni, è stato ingiusto. Se non sono tornata prima è perché ho avuto un impedimento.”

Nonostante le polemiche, Marcella si è mostrata determinata e grata per l’esperienza, ribadendo il suo amore per la musica e il desiderio di continuare a esprimersi attraverso di essa.

L’omaggio a Gianni Bella: un momento di grande emozione

Uno dei momenti più toccanti del Festival è stato l’omaggio di Marcella al fratello Gianni Bella, colpito da un ictus nel 2010. Durante la serata delle cover, la cantante ha interpretato “L’emozione non ha voce”, dedicandola al fratello presente in sala.

“Grazie Gianni di essere qua, è una grande emozione,” ha detto Marcella, abbracciandolo sul palco. A Domenica In, ha aggiunto: “Non smetterò mai di ringraziare mio fratello. È stato un momento indimenticabile.”