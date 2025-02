Marcella Bella su Sanremo: “Criticata per aver chiamato Olly ‘ragazzino’. Essere ultima è una fortuna”

Nella puntata di Verissimo di domenica 23 febbraio, Marcella Bella è stata ospite per condividere la sua esperienza al Festival di Sanremo 2025, dove ha presentato il brano “Pelle diamante”. Nonostante si sia classificata in ultima posizione, la cantante ha mostrato un atteggiamento positivo, affermando: “Non ho pensato alla classifica e la classifica non ha pensato a me”. Questo approccio riflette la sua capacità di affrontare le sfide con serenità e determinazione.





Marcella ha raccontato a Silvia Toffanin di non avere grandi aspettative riguardo alla sua partecipazione al Festival. Ha spiegato: “Non mi aspettavo molto. Sapevo che avrei partecipato con una canzone non molto ‘Festivaliera’”. La cantante ha anche sottolineato che la sua esibizione avrebbe potuto sorprendere il pubblico, poiché non era ciò che ci si aspettava da lei. Riguardo alla sua posizione finale, ha aggiunto: “Diciamo che arrivando così in fondo è stato un colpo di fortuna perché tutti i più grandi sono arrivati ultimi, da Vasco Rossi a Zucchero”.

Dopo diciotto anni di assenza dal Festival, Marcella ha espresso la sua gioia nel tornare a esibirsi all’Ariston. Ha descritto il suo stato d’animo durante la performance, rivelando di essere stata sia agitata che carica di energia. “La mia emozione è diventata energia. Ce l’ho messa tutta”, ha dichiarato, evidenziando il suo impegno e la sua passione per la musica.

Tuttavia, la sua partecipazione non è stata priva di polemiche. Marcella ha affrontato una controversia legata a una sua dichiarazione su Olly, un altro artista presente al Festival. Durante un’apparizione a Domenica In, aveva descritto Olly come un “ragazzino”, un termine che ha suscitato indignazione tra i fan. A questo proposito, Marcella ha chiarito: “Lui ha 22 anni, io ho la mia età e per me è un ragazzino. Bravissimo eh, però mi mettono sempre in croce qualsiasi cosa io dica”. Ha espresso il suo disappunto per le reazioni e ha aggiunto: “Sono abituata a difendermi, ma basta”.

L’episodio ha messo in luce le difficoltà che gli artisti possono affrontare nel gestire le reazioni del pubblico e dei media. Marcella ha dimostrato di essere consapevole di come le sue parole possano essere interpretate e ha voluto difendere il suo punto di vista, ribadendo il rispetto che nutre nei confronti di Olly e del suo talento.