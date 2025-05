Marcianise, bimba di 6 anni si sente male a cena e muore in ospedale: aperta un’inchiesta

Tragedia nella notte a Marcianise, provincia di Caserta, dove una bambina di sei anni ha perso la vita presso l’ospedale locale. Le cause del decesso sono ancora oggetto di indagine. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si trovava a casa con i genitori a Santa Maria a Vico quando ha accusato un malore durante la cena. I genitori, preoccupati per le condizioni della figlia, l’hanno trasportata immediatamente al nosocomio di Marcianise. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, la bambina è deceduta nel corso della notte.





La salma della bambina è stata sequestrata dalle autorità per consentire l’esecuzione di un’autopsia. Da quanto si è appreso, la bambina era già seguita dai medici dell’ospedale Monaldi di Napoli per alcune problematiche di salute. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo d’inchiesta per fare luce sulla vicenda e ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche della piccola sia presso l’ospedale di Marcianise che presso il Monaldi. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Marcianise sono stati incaricati delle indagini e hanno già provveduto a raccogliere la documentazione necessaria.

I magistrati sammaritani hanno inoltre ordinato il trasferimento della salma all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Qui, all’inizio della prossima settimana, sarà effettuata l’autopsia che dovrebbe fornire dettagli più precisi sulle cause del decesso della bambina. L’esito dell’autopsia è atteso con grande interesse sia dai familiari che dagli inquirenti, in quanto potrebbe rivelare elementi chiave per comprendere se ci siano state negligenze o errori medici.

La comunità locale è sconvolta dalla notizia e si stringe attorno alla famiglia della piccola, esprimendo solidarietà e vicinanza in questo momento di dolore. Le autorità sanitarie locali hanno dichiarato che collaboreranno pienamente con la magistratura per chiarire ogni aspetto della vicenda e garantire trasparenza nelle indagini.

Nel frattempo, la Procura continua a lavorare senza sosta per raccogliere tutte le informazioni utili e ascoltare eventuali testimoni che possano fornire ulteriori dettagli sull’accaduto. Gli investigatori stanno esaminando attentamente le cartelle cliniche per verificare se ci siano stati precedenti episodi che possano essere collegati al tragico evento.

La vicenda ha sollevato numerosi interrogativi anche tra i cittadini, che chiedono chiarezza e giustizia per la piccola. Le autorità hanno assicurato che ogni passo sarà compiuto con la massima attenzione e che non ci saranno sconti per eventuali responsabilità accertate.

In attesa dei risultati dell’autopsia, che potrebbero richiedere alcuni giorni per essere completati, l’inchiesta prosegue con l’obiettivo di fare piena luce su una tragedia che ha colpito profondamente l’intera comunità. La speranza è che presto possano emergere risposte chiare e definitive su quanto accaduto, portando un po’ di conforto ai familiari della bambina e a tutti coloro che sono stati toccati da questa dolorosa perdita.