Maria Concetta delusa dopo Temptation Island: “Angelo diceva che ho i denti gialli e il seno cadente”

Un mese dopo la partecipazione a Temptation Island, Maria Concetta Schembri ha deciso di condividere con il pubblico la dolorosa verità sulla sua relazione con Angelo Scarpata, ormai conclusa. La donna ha scoperto che il compagno l’aveva tradita sia prima che dopo il programma, una rivelazione che ha messo fine definitivamente alla loro storia d’amore.





La confessione di Maria Concetta è arrivata durante un confronto con Filippo Bisciglia. “Il problema non è stato quanto accaduto nel villaggio, ma il fatto che prima del programma avesse baciato la sua ex. Dopo l’uscita, lui ha confermato tutto, dicendo che era stata lei a tirarlo a sé per baciarlo. Io non ci credo, la responsabilità è sua. Il toporatto perde il pelo ma non il vizio”, ha dichiarato la donna, visibilmente emozionata e ferita.

Tuttavia, le difficoltà non si sono limitate al periodo precedente alla trasmissione. Una volta tornati alla vita reale, Angelo avrebbe continuato a comportarsi in modo che ha ulteriormente incrinato la fiducia di Maria Concetta. La donna ha raccontato come, dopo aver ricevuto delle foto che lo ritraevano in compagnia di un’altra ragazza durante una serata, abbia deciso di affrontarlo direttamente. “Una volta mi aveva promesso che sarebbe venuto a Gela da me e avrebbe passato tutta la notte sotto casa mia. È venuto una sola sera, è rimasto due ore e poi se n’è andato a fare serata”, ha spiegato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)



La situazione ha raggiunto un punto di rottura quando Maria Concetta ha deciso di verificare un dettaglio che le sembrava sospetto. “Un giorno decido di riportargli le sue cose, vado a casa sua ma non lo trovo. Lo aspetto tre ore e niente. Poi mi chiama e mi dice che è andato via alle 22:30 a bere un calice di vino: una bugia, io ero lì dalle 21. Per la seconda volta decido di dargli una nuova opportunità ma poi ho un’illuminazione e gli chiedo di vedere l’estratto conto del giorno in cui era uscito a bere vino. Prende il telefono e inizia a tremare. Vedo un pagamento in pizzeria e scopro che mi aveva tradita. Lui lo conferma e io capisco che è inutile cercare di cambiarlo”, ha raccontato.

A questo punto, la donna ha preso la decisione definitiva di chiudere la relazione. “Ho idealizzato un amore che non esiste. Ho capito che non posso stare con una persona così, quindi per me questa storia finisce qui. A volte mi diceva che amava le mie rughette, i denti gialli, il seno cadente… Ma come si può parlare così della donna che si ama? Questa esperienza mi ha aperto gli occhi. Ho avuto le mie risposte”, ha concluso.

Dal canto suo, anche Angelo Scarpata ha avuto modo di esprimersi riguardo alla vicenda, confermando quanto accaduto e ammettendo i propri errori. “Dopo essere uscito dal programma, sono stato un paio di giorni a casa sua per cercare di capire il vero motivo della sua decisione. Lei mi ha detto che, prima del programma, aveva ricevuto una chiamata da una persona sconosciuta che sosteneva che l’avessi tradita. Non era vero. Abbiamo discusso tanto e, dopo un litigio, ha deciso di troncare tutto”, ha dichiarato.

L’uomo ha inoltre ammesso che il suo comportamento successivo non ha aiutato a ricucire il rapporto. “Sono andato via da casa sua e sono stato malissimo. Per di…”, avrebbe aggiunto prima di interrompersi.

La vicenda tra Maria Concetta Schembri e Angelo Scarpata rappresenta uno degli epiloghi più amari dell’edizione 2025 di Temptation Island. Il programma, noto per mettere alla prova le relazioni sentimentali dei partecipanti, si è rivelato per questa coppia un’esperienza che ha portato alla luce verità difficili da affrontare. La storia di Maria Concetta è un esempio di come, talvolta, sia necessario affrontare dolorose realtà per poter andare avanti e costruire un futuro migliore lontano da chi non rispetta i propri sentimenti.