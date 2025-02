Maria Monsé furiosa al Grande Fratello: la protesta in diretta e il caos dietro le quinte

Maria Monsé è protagonista di una protesta in diretta durante il Grande Fratello, suscitando caos e reazioni a sorpresa dopo un rifiuto dalla produzione

La serata del 6 febbraio al Grande Fratello è stata teatro di un vero e proprio caos, con una protagonista inaspettata: Maria Monsé. Durante la puntata in diretta, l’attrice e conduttrice ha attirato l’attenzione con una protesta in seguito alla decisione della produzione di non permetterle di fare qualcosa in studio. Un rifiuto che, a quanto pare, ha scatenato una reazione poco contenibile.





Nel corso della puntata, Maria Monsé è entrata nella casa con la figlia, creando subito qualche scintilla con la concorrente Pamela. Ma le tensioni non si sono fermate lì, infatti, fuori dalle mura della casa ci sarebbero stati altri problemi con gli autori e il conduttore Alfonso Signorini. Secondo alcune indiscrezioni, Maria Monsé avrebbe mostrato un malumore crescente, culminato in un’improvvisa reazione emotiva dopo il no secco ricevuto dalla produzione.

A rivelare questa situazione è stato l’influencer Amedeo Venza, che ha condiviso la notizia tramite una Instagram story. Venza ha raccontato che, secondo le sue fonti, Maria Monsé si sarebbe sciolta in un pianto disperato dopo aver ricevuto il rifiuto di poter partecipare a un confronto diretto con Ilaria Galassi. Un gesto che non è passato inosservato, in quanto la conduttrice ha protestato, dichiarando che non era giusto non poter ribattere in studio.

Il racconto di Venza ha svelato anche che, alla fine della puntata, Maria Monsé se n’è andata battendo i piedi per terra, segno della sua frustrazione e della mancata opportunità di confrontarsi con gli altri concorrenti. Questa reazione non è passata inosservata e ha suscitato parecchie reazioni sui social, dove molti hanno cominciato a ipotizzare che la situazione possa continuare a generare tensioni nel prossimo appuntamento in diretta.

Resta da vedere se il tanto atteso confronto tra Maria Monsé e Ilaria Galassi avverrà nei prossimi giorni, ma se questi rumor dovessero essere confermati, la reazione della Monsé potrebbe aver complicato i rapporti con la produzione e con Signorini stesso.