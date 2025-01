Maria Teresa Ruta al Grande Fratello: il marito Roberto furioso per il rinvio delle nozze

Maria Teresa Ruta è tornata al Grande Fratello, ma il suo matrimonio con Roberto è in crisi a causa di una decisione che ha sollevato polemiche.





Maria Teresa Ruta è tornata a far parte del Grande Fratello, a distanza di 5 anni dalla sua prima esperienza. Lunedì 27 gennaio, la conduttrice è entrata nella Casa insieme ai nuovi concorrenti Federico Chimirri e Mattia Fumagalli. In un’intervista a Nuovo Tv, Maria Teresa ha raccontato che aveva ricevuto la proposta di partecipare al reality qualche mese prima, ma che aveva preso tempo per non rinunciare al suo primo Natale da nonna.

Nonostante l’insistenza degli autori del programma, la Ruta ha ammesso di aver accettato questa sfida per ritrovare “quel turbinio di emozioni” che la routine della vita quotidiana spesso non riesce più a regalare. Ha scherzato anche sul fatto che aveva alcuni abiti da indossare che non aveva avuto modo di sfoggiare nella sua precedente partecipazione.

Tuttavia, fuori dalla Casa, la situazione familiare è tutt’altro che tranquilla. Il suo ingresso al Grande Fratello ha provocato una forte reazione del marito Roberto, con il quale è sposata dal 2006. Maria Teresa ha infatti rivelato che il rinnovo delle loro promesse, pianificato per il loro matrimonio in Italia, è stato rimandato proprio a causa della sua partecipazione al reality.

Roberto, che più volte è stato descritto dalla moglie come il “bastone della sua vecchiaia”, non ha preso affatto bene questa decisione, tanto da essere “furibondo”, come confermato dalla stessa Maria Teresa. Nonostante questo, la conduttrice ha anche raccontato un momento felice: a Natale, la figlia Guenda, appena diventata madre, ha chiesto a Roberto di fare da padrino al suo bambino, Noah. Questo gesto, secondo Maria Teresa, rappresenta una comprensione profonda della sua vita da parte della figlia, un gesto che l’ha resa la “mamma e nonna più felice del mondo”.