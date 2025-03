Maria Teresa Ruta provoca polemiche dopo un commento su Giglio, scatenando reazioni contrastanti tra i fan del Grande Fratello

La situazione all’interno della Casa del Grande Fratello si è fatta tesa dopo l’ultima puntata, in cui il concorrente Giglio ha mostrato un crollo emotivo. Isolatosi in giardino e in lacrime, il giovane ha cercato di allontanarsi dai suoi compagni. La sua reazione è stata interpretata dal pubblico come una risposta alle critiche esplicite di Stefania Orlando, che lo ha accusato di non dimostrare sufficiente carattere. “Tira fuori gli attributi, tira fuori chi è Giglio, invece di fare l’avvocato difensore di Lorenzo,” aveva detto Stefania, sottolineando la sua insoddisfazione nei confronti del comportamento del concorrente.





Giglio, cercando di difendersi, ha risposto: “Io la mia opinione l’ho sempre detta, altrimenti non sarei ancora qui!” Tuttavia, non è riuscito a trattenere le lacrime, mostrando un lato vulnerabile che il pubblico non aveva mai visto prima. Questo episodio ha acceso il dibattito tra i fan del programma, molti dei quali si sono schierati dalla parte del concorrente, esprimendo solidarietà e preoccupazione per il suo stato emotivo.

A pochi giorni dall’evento, Maria Teresa Ruta, ex concorrente eliminata dal reality, è tornata al centro dell’attenzione per un commento controverso su Giglio. L’ec concorrente ha risposto a un post su X della pagina Indifferenza Astrale, che ironizzava su Giglio e le sue recenti difficoltà. Il tweet in questione, corredato da una foto di Giglio in lacrime, faceva riferimento a presunti tradimenti della sua fidanzata Yulia Bruschi con un ex e un tentatore di Temptation Island.

Maria Teresa ha commentato in modo pungente: “Dai, smettetela poverino! Comodino sì, ma bellissimo e buonissimo,” accompagnando il suo intervento con emoji divertite. Questa dichiarazione ha immediatamente suscitato una reazione negativa tra gli utenti del web, che hanno criticato l’atteggiamento della Ruta. Un utente ha scritto: “Ecco la vera Maria Teresa. Alla tua età deridere un ragazzo?” mentre un altro ha aggiunto: “Una volta fuori tutti leoni… in Casa, a parte ridere e ruffianarsi per non essere nominata, non hai fatto altro!”

Nonostante le critiche, Maria Teresa non sembra essere stata influenzata dalle reazioni negative. Poco dopo, ha risposto a un altro tweet di Indifferenza Astrale, questa volta riguardante Chiara Cainelli. Il post faceva riferimento alla possibilità che i fandom di Zeudi e Shaila votassero in massa per salvare la cubista di Trento, amica delle loro beniamine. In risposta, Maria Teresa ha commentato: “Ma quando Chiara passerà dallo 0,95% al 50% sarà una BOT di c’lo?”, utilizzando emoji che ridevano. Anche questa uscita non è stata ben accolta dal pubblico, che le ha ricordato come anche lei, in passato, fosse stata salvata grazie a meccanismi simili.

La situazione si è ulteriormente complicata, con i fan che hanno iniziato a mettere in discussione l’autenticità delle interazioni tra i concorrenti e il modo in cui le dinamiche del gioco influenzano il comportamento degli stessi. La polemica su Maria Teresa Ruta e il suo commento su Giglio ha messo in evidenza le tensioni interne alla Casa e le reazioni del pubblico, che seguono con attenzione ogni sviluppo del reality.