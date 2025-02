Maria Teresa Ruta svela il suo segreto: il lato B ‘finto’ al Grande Fratello

Maria Teresa Ruta ha rivelato un segreto inaspettato al Grande Fratello, svelando l’uso di una protesi ai glutei. Scopri la sua sorprendente confessione!

Maria Teresa Ruta è tornata al Grande Fratello come concorrente, ma questa volta con una rivelazione che ha sorpreso tutti. Dopo la sua prima partecipazione al reality, la conduttrice e giornalista ha deciso di tornare per una sfida personale. “Non con gli altri, ma con me stessa”, ha spiegato, cercando quel “turbinio di emozioni” che la routine quotidiana spesso fa svanire.





Giovedì 6 febbraio 2025, durante una diretta del Grande Fratello, è emerso un segreto di Maria Teresa Ruta grazie a un curioso commento di Pamela Petrarolo. Quest’ultima aveva notato un lato B particolarmente sodo della Ruta, senza sapere che c’era un “trucchetto” dietro.

Maria Teresa ha confermato in diretta l’uso di una protesi ai glutei, rivelando che la sua prima protesi l’ha messa nel 1988. “Alfonso, lì sono piatta, sono come un uomo, anzi, gli uomini ne hanno più di me!” ha scherzato. Quando le è stato chiesto dove si trovano queste protesi, ha risposto senza esitazioni: “In tutti i negozi specializzati”.

Il conduttore Alfonso Signorini, incredulo, ha voluto approfondire, chiedendo se queste protesi siano vendute nei sexy shop. La risposta divertita è arrivata anche da Cesara Buonamici, che, ridendo, ha detto di volerle cercare subito.

Con il suo carattere spontaneo e la sua energia, Maria Teresa Ruta ha ancora una volta catturato l’attenzione dei telespettatori, dimostrando che la sua personalità è unica. La sua sincerità e la sua capacità di ridere di se stessa la rendono una delle figure più amate del programma.