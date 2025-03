Maria Vittoria accusa Lorenzo al Grande Fratello: “Hai chiesto a Shaila di fare la civetta con un altro”. La risposta dell’ex velina

Nel contesto del Grande Fratello, dove le relazioni e le dinamiche di gioco si intrecciano, le recenti accuse di Maria Vittoria Minghetti nei confronti di Lorenzo Spolverato hanno sollevato un acceso dibattito tra i concorrenti. Secondo Maria Vittoria, Lorenzo avrebbe suggerito alla sua fidanzata, Shaila Gatta, di flirtare con Emanuele Fiori, un altro concorrente. Questa accusa ha innescato un confronto acceso tra i due, rivelando tensioni e strategie di gioco.





Durante una discussione notturna, Lorenzo ha reagito con veemenza alle affermazioni di Maria Vittoria, dichiarando: “Sei una grandissima falsa, non mi fido di te.” La risposta di Maria Vittoria non si è fatta attendere, accusando Lorenzo di essere un abile stratega che utilizza le situazioni per ottenere visibilità. “Tu sei un grande giocatore che ha usato situazioni per fare le clip. E la dinamica con Lele come la doveva creare Shaila? Dimmelo! Tu hai detto ‘perché non crei una dinamica con Lele?’,” ha affermato, insinuando che Lorenzo avesse orchestrato il tutto.

Lorenzo ha negato le accuse, difendendo la propria posizione con fermezza. “E quando l’ho detto? Non so. Stai lanciando delle cose adesso, puoi farlo. Ma chi te l’ha detto? Adesso me lo dici! Se tu tiri fuori una cosa devi dire chi te l’ha detto. Stai cercando di mettermi in difficoltà. Non ci riesci, non c’è mai riuscito nessuno. State tentando di mettermi in cattiva luce,” ha replicato, cercando di ribaltare la situazione a suo favore. Anche Shaila è intervenuta, sostenendo: “Ma cosa dici? Così metti in difficoltà anche me! Ma chi l’ha mai considerato Lele?! Io non ho mai fatto o detto nulla su di lui.”

La tensione tra i due concorrenti è stata ulteriormente amplificata da un filmato che ha iniziato a circolare sui social. In questo video, Lorenzo e Shaila sono ripresi in un momento di confronto, dove Lorenzo, privo di microfono, sembra suggerire a Shaila di intraprendere un’azione nei confronti di Emanuele. La reazione immediata di Shaila, che risponde: “Hai detto una minch*ata,” ha alimentato i sospetti riguardo al contenuto della conversazione. Sebbene l’audio del filmato sia basso e poco chiaro, il contesto ha portato molti a credere che Lorenzo stesse effettivamente proponendo un piano per coinvolgere Emanuele.

Questa situazione ha messo in luce non solo le tensioni tra i concorrenti, ma anche le possibili strategie di gioco che alcuni di loro potrebbero adottare per guadagnare visibilità e favori dal pubblico. La questione sollevata da Maria Vittoria ha aperto un dibattito su quanto siano autentiche le relazioni all’interno della casa e se alcuni concorrenti stiano effettivamente manipolando le dinamiche per il proprio tornaconto.