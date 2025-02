Mariangela e Giulia ospiti a C’è posta per te, Al Bano avrebbe fatto loro la corte negli anni ’60

Due donne raccontano le loro storie d’amore e il legame con Al Bano, tra occasioni perdute e sogni da realizzare. Una fan centenaria vede realizzato il suo desiderio

Nella puntata di sabato 1 febbraio di C’è Posta per te, Maria De Filippi ha raccontato le emozionanti storie di Giulia e Mariangela, due donne il cui destino si intreccia con quello del famoso cantante Al Bano. La puntata ha visto anche l’ingresso di Giulia, una fan centenaria, che ha visto finalmente realizzato il suo sogno di incontrare il suo idolo.





Nel 1964, Giulia aveva appena 18 anni quando si trasferì da Foggia a Milano per lavorare in una ditta di gioielli. Ogni giorno, davanti al suo posto di lavoro, c’era un cameriere che la fissava intensamente. Per tre mesi il loro sguardo si incrociò senza mai una parola. Un giorno, finalmente, il cameriere si fece avanti e le chiese: “Come sta? Va tutto bene, signorina?”. Giulia rispose seccamente, “Va tutto bene”, e se ne andò, senza sapere che quell’incontro avrebbe segnato la vita di entrambi.

Nel frattempo, un amico del cameriere rivelò a Giulia che il giovane era in realtà Al Bano, l’aspirante cantante. Nonostante ciò, Giulia sposò un altro uomo. Solo anni più tardi, scoprì che Al Bano era diventato un nome famoso nella musica. Durante le discussioni con il marito, Giulia si concedeva un sogno, dicendo: “Avrei potuto sposare Al Bano e non te”.

Mariangela e il suo amore non corrisposto: l’ombra di Al Bano nella sua vita

Nel 1965, Mariangela trovò un ragazzo che le chiese di darle un passaggio. Non successe nulla tra loro, ma nel frattempo la madre di Al Bano si fece avanti per cercare di mettere una buona parola. Nonostante tutto, Mariangela rimase fedele al suo cuore, innamorata di Ernestino.

Il sogno di una fan centenaria di Al Bano

In studio, Maria De Filippi ha anche incontrato una terza donna, Giulia, una fan di Al Bano che oggi ha 100 anni. Il sogno di Giulia era quello di incontrare il suo idolo, e Maria ha fatto in modo che si realizzasse.

Questa puntata è stata un tributo all’amore, alle scelte fatte e ai sogni mai dimenticati, ma anche alla possibilità di rimettere insieme i pezzi del passato, come ha fatto Giulia, che ha vissuto per anni con la speranza di incontrare il suo amato Al Bano.