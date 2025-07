Mario Adinolfi, dopo aver perso 26 kg all’Isola dei Famosi, avvia una nuova fase di dimagrimento con il farmaco Tirzepatide sotto stretto controllo medico

La trasformazione fisica di Mario Adinolfi, iniziata durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, prosegue con un approccio più strutturato e supervisionato. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia ha annunciato sui social l’avvio di una nuova fase del suo percorso di dimagrimento, dopo aver già perso 26 chilogrammi durante il reality show.





Attraverso un video pubblicato su Instagram, Adinolfi ha condiviso i dettagli del trattamento che sta intraprendendo, basato sull’utilizzo del Tirzepatide, un farmaco somministrato tramite iniezioni addominali. Questo principio attivo agisce sui meccanismi biologici legati alla perdita di peso e viene utilizzato sotto stretta supervisione medica. “Questa è la prima iniezione di un farmaco che mi è stato consigliato sotto stretto controllo medico, che si inietta nella pancia”, ha spiegato il giornalista, aggiungendo: “È la prima volta che l’ho fatto in vita mia, qui si fa sul serio”.

Il percorso di dimagrimento intrapreso da Mario Adinolfi non è stato privo di difficoltà. Al suo ritorno dall’Honduras, l’ex naufrago ha affrontato una serie di problemi fisici che hanno richiesto un ricovero d’urgenza presso l’ospedale Santo Spirito in Sassia a Roma. In un’intervista all’Adnkronos, ha raccontato: “Ieri pomeriggio ho iniziato ad avvertire dei dolori che si sono poi molto intensificati. Il mio corpo aveva assunto una serie di novità dalla mia performance in Honduras. Non mangiavo quasi niente e ho perso moltissimo grasso che è stato poi processato da fegato e reni in maniera sempre più faticosa”.

Durante la sua permanenza sull’Isola dei Famosi, Adinolfi ha vissuto momenti estremamente difficili a causa delle condizioni ambientali e del drastico cambiamento fisico. Ha condiviso con Fanpage.it alcuni episodi critici: “Ci sono stati dei momenti di vera paura per me, perché il cambiamento è stato drastico e in un contesto invivibile, con il 100% di umidità e un calore fulminante. Tante scene di mie cadute non si sono viste. È stata una vera Via Crucis. E poi una notte sono stato prelevato e portato via dall’elisoccorso. Ho avuto un malore. Sono stato vegliato una notte intera dal dottor Goffredo Mezzanotte. A lui e a tutto lo staff medico va tutta la mia gratitudine. Mi hanno rimesso in piedi per permettermi il rush finale”.

Superati gli ostacoli iniziali, Mario Adinolfi ha deciso di proseguire il suo percorso verso il peso forma con un approccio più medicalizzato. L’utilizzo del Tirzepatide rappresenta una soluzione innovativa che richiede un monitoraggio costante da parte di specialisti. Questo farmaco, già noto per i suoi effetti positivi sul controllo del peso, offre una nuova opportunità per gestire il dimagrimento in modo più efficace e sicuro.

La scelta di Adinolfi riflette la sua determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati, ma anche la consapevolezza della necessità di affidarsi a professionisti per garantire la sicurezza del trattamento. Il suo percorso dimostra quanto sia importante affrontare i cambiamenti fisici con un supporto medico adeguato, soprattutto dopo esperienze estreme come quella vissuta sull’Isola dei Famosi.