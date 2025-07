Mario Adinolfi, ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2025, è stato dimesso dall’ospedale dopo un malore. Ora si sta riposando a casa a Roma

Dopo il ricovero presso l’ospedale Santo Spirito di Roma, il giornalista ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi, ha raccontato la difficile esperienza vissuta negli ultimi giorni. Ricoverato nella giornata di sabato 5 luglio, Adinolfi è stato dimesso nella tarda mattinata di domenica 6 luglio. Durante un’intervista a Fanpage.it, ha condiviso dettagli sul malore che lo ha colpito e sulle sue attuali condizioni di salute.





Adinolfi ha spiegato che tutto è iniziato con un semplice “fastidio”, che si è rapidamente trasformato in “dolori atroci”. La situazione è peggiorata al punto da richiedere un immediato intervento medico: “Il caldo di Roma e un’alimentazione diversa rispetto a quella seguita sull’Isola hanno generato uno stress ulteriore su una condizione già fragile. Devo ringraziare i medici e gli infermieri che, in sole 24 ore, mi hanno rimesso in piedi”.

Problemi di salute dopo il ritorno dall’Isola dei Famosi

Durante l’intervista, Mario Adinolfi ha ripercorso gli eventi che hanno portato al suo ricovero. Dopo il rientro in Italia, il giornalista ha accusato un malessere crescente: “Ero arrivato all’Isola con analisi perfette, ma il mio corpo ha fatto fatica a gestire il calo di peso. Una volta tornato, il caldo intenso e la prima colazione con cornetto e cappuccino hanno iniziato a causarmi fastidi progressivi. Ho avuto l’intelligenza di capire che quel fastidio sarebbe potuto diventare qualcosa di molto più serio”.

La situazione è precipitata rapidamente, rendendo difficile anche muoversi: “Mia moglie Silvia mi ha accompagnato all’ospedale Santo Spirito, che è vicino casa. Mi hanno trattenuto per una notte. È stata una notte davvero brutta, con dolori atroci. Ma alla fine sono riusciti a rimettermi in piedi”. Nonostante la gravità della situazione, Adinolfi ha mantenuto un atteggiamento positivo: “La buona notizia è che riesco ancora a interpretare i segnali del mio corpo. Se non fossi così ottimista, sarei già sotto terra”.

Riposo e sostegno della famiglia

Attualmente, Mario Adinolfi sta recuperando le forze a casa, circondato dall’affetto della sua famiglia. “Adesso devo assolutamente staccare la spina. Il mio corpo è stato sotto stress per troppo tempo e rischio di bruciare la testata del motore. Mia mamma, che ha 80 anni, è venuta a casa per darmi una mano come una vera crocerossina”. Ha aggiunto che intende dedicarsi al riposo e guardare le puntate dell’Isola dei Famosi, che non ha avuto modo di seguire durante la sua partecipazione.

Il giornalista ha anche sottolineato il supporto ricevuto dai suoi ex compagni di avventura e dalla conduttrice Veronica Gentili: “Mia moglie si è spaventata molto, così come gli altri naufraghi. Veronica Gentili mi ha espresso subito la sua vicinanza e questo mi ha fatto molto piacere. La famiglia dell’Isola si è stretta attorno al mio capezzale”. Con un pizzico di ironia ha aggiunto: “Ci siamo raccontati i guai che stiamo affrontando”.

Le conseguenze del calo di peso

Durante l’intervista, Adinolfi ha riflettuto anche sulle difficoltà fisiche legate alla perdita di peso durante la sua esperienza sull’Isola dei Famosi: “Perdere decine di chili può avere delle controindicazioni. Il corpo deve adattarsi a cambiamenti così drastici e non sempre lo fa senza problemi”. Questo aspetto evidenzia come le sfide fisiche affrontate dai concorrenti del reality possano avere un impatto significativo sulla loro salute.

Ora, Mario Adinolfi si concentra sul recupero e sulla tranquillità familiare, con l’obiettivo di tornare gradualmente alla normalità. La sua esperienza rappresenta un monito sui rischi legati ai cambiamenti bruschi nello stile di vita e alle condizioni estreme affrontate nei reality show.