Marito e moglie morti a Cagliari, avvelenati con nitrito di sodio a colazione. Il figlio oggi davanti al giudice per la convalida del fermo

Claiudio Gulisano, di 44 anni, è stato imputato di aver ucciso i suoi genitori. Claudio per sbaglio aveva mescolato nitrato di sodio con zucchero o latte, reciprocamente i genitori di lui, Luigi Gulisano (classe 79) e Marisa Dessì (82), ogni giorno usavano per fare colazione. L’incidente è avvenuto di sabato sera mentre se non 5 dicembre nel loro appartamento a Cagliari, in via Ghibli, i due anziani sono stati trovati morti.





Per oggi, nel penitenziario di Uta, è fissata l’udienza di convalida arresto Claudio Gulisano. All’interrogatorio davanti al gip, sostenuto dall’avvocato difensore Luigi Sanna, il 44enne dovrà rispondere sulle circostanze che lo avrebbero indotto ad avere compiuto un atto così tremendamente drammatico.

L’ipotesi del movente che finora si è voluto avanzare dagli inquirenti è di natura economica: i coniugi Gulisano possedevano a Cagliari almeno sei appartamenti, e il figlio era già noto per le cattive note accumulate a motivo del fallimento di un supermercato datogli in carico dal padre. Forse Claudio mirava a un’eredità che lo tirasse fuori dai suoi guai economici.

Infine, secondo quanto riferito dall’unione sarda, solo pochi giorni prima della morte, il 4 e 5 dicembre, vi sarebbero stati prelievi con bancomat e bonifici superiori a 20.000 euro dai conti dei genitori destinati a lui. La prova di questi prelievi è stata ora raccolta dagli inquirenti, che stanno cercando invece di confermare quale sostanza tossica Claudio Gulisano abbia utilizzato per uccidere la coppia.

All’inizio si era proposto come ipotesi che la morte dei coniugi Gulisano fosse stata causata dall’indigestione, magari da dei funghi avvelenati che si erano mangiati giorni prima. E poi, invece, gli inquirenti a seguito delle nuove scoperte hanno dovuto ripensare o riindirizzare l’indagine della morte, in direzione quindi dei casi di avvelenamento. Gulisano dovrà ora spiegare ciò che ha fatto e rispondere delle gravi imputazioni che lo vedono coinvolto in questa tragica vicenda.

L’interrogatorio di oggi potra’ rivelare piu’ dettagli sulla dinamica dei fatti e l’eventuale coinvolgimento di moventi economici nel fato criminoso.