Martellate in testa all’ex compagno durante una lite davanti a scuola: 17enne arrestato a Napol





Una violenta lite tra due studenti si è trasformata in un grave episodio di aggressione a Napoli. Questa mattina, mercoledì 17 settembre, un ragazzo di 18 anni è stato colpito alla testa con un martello da un compagno di scuola, un 17enne, che è stato successivamente arrestato dai carabinieri. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 davanti all’Istituto Tecnico Industriale situato in piazza Santa Maria della Fede, nel centro di Napoli. Le motivazioni dietro la lite, che ha visto coinvolti due ragazzi che fino all’anno scorso erano compagni di classe, sono ancora oggetto di accertamenti.





Dopo l’aggressione, il 17enne ha cercato di fuggire. I carabinieri della compagnia Stella sono intervenuti prontamente, avviando le ricerche del minorenne. Inizialmente, le forze dell’ordine hanno controllato la zona della Stazione Centrale, dove il 17enne è stato avvistato poco dopo l’incidente. Successivamente, i militari si sono recati presso l’abitazione del ragazzo, dove è rientrato poco dopo. Durante la perquisizione, nello zaino del minorenne è stato trovato il martello utilizzato per colpire il 18enne.

In collaborazione con la Procura per i Minori di Napoli, i carabinieri hanno esaminato la posizione del 17enne, che è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Il ragazzo è stato poi trasferito nel Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Il 18enne ferito, invece, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Pellegrini, a causa delle gravi ferite riportate alla testa.

Questo episodio di violenza scolastica ha sollevato preoccupazioni tra genitori e docenti, evidenziando la necessità di interventi mirati per prevenire tali situazioni nelle scuole. La presenza di conflitti tra adolescenti è un tema delicato e complesso, che richiede attenzione e strategie efficaci per garantire la sicurezza negli ambienti educativi.

Le autorità locali stanno monitorando la situazione e hanno avviato un’indagine approfondita per chiarire le circostanze dell’aggressione. È fondamentale che le istituzioni scolastiche collaborino con le forze dell’ordine per creare un ambiente più sicuro per gli studenti. La violenza tra i giovani è un fenomeno in crescita, e la comunità è chiamata a riflettere su come affrontare questa problematica.

Il caso di oggi rappresenta un triste esempio di come le tensioni tra coetanei possano degenerare in atti violenti. È essenziale che i ragazzi siano educati a gestire i conflitti in modo pacifico e costruttivo, piuttosto che ricorrere alla violenza. Le scuole possono svolgere un ruolo cruciale in questo processo, implementando programmi di educazione alla gestione dei conflitti e alla risoluzione pacifica delle dispute.

Inoltre, il supporto psicologico per gli studenti coinvolti in episodi di violenza è fondamentale. Gli adolescenti spesso affrontano pressioni sociali e emotive che possono influenzare il loro comportamento. È importante che siano disponibili risorse adeguate per aiutarli a superare le difficoltà e a sviluppare competenze sociali positive.



