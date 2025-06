Martina Franca, uomo gira nudo per il centro: carabinieri sul posto. I video impazzano online

Una mattinata insolita a Martina Franca, in provincia di Taranto: un uomo di mezza età è stato avvistato mentre camminava completamente nudo nel cuore del centro storico, indossando solo un paio di scarpe. Passeggiava con apparente disinvoltura, ignorando le reazioni sbalordite dei passanti e dei commercianti che, sorpresi, si sono affrettati a contattare le forze dell’ordine .





L’episodio si è svolto in pieno giorno; testimoni oculari hanno descritto la scena come surreale. Molti hanno ripreso l’uomo con i loro cellulari, e i filmati hanno rapidamente circolato sui social, generando un acceso dibattito tra chi ha ironizzato sull’accaduto e chi ha riflettuto sulle cause di un gesto tanto eclatante .

Secondo fonti locali, l’individuo era già noto ai servizi sociali per le sue fragilità: era uscito da casa, dove era seguito da un caregiver, approfittando di un momento di assenza del controllo. Si è concesso una passeggiata nel centro e, dopo essere stato segnalato, è stato rintracciato e riportato alla propria abitazione grazie all’intervento discreto dei carabinieri .

Le forze dell’ordine hanno immediatamente attivato le indagini: stanno esaminando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’intera vicenda, identificarlo e comprenderne le motivazioni . In alcune ricostruzioni, si parla anche di una sua temporanea sparizione dalle vie della città prima dell’arrivo degli agenti .

Dal versante pubblico, scorre una riflessione sulla reazione della comunità: alcuni commentatori locali hanno sottolineato la facilità con cui eventi privati diventano oggetto di voyeurismo digitale, grazie a social e smartphone, piuttosto che momenti di solidarietà verso una persona in stato di difficoltà .

Attualmente, le autorità mantengono riserbo sull’identità dell’uomo e sulle procedure in corso, nel pieno rispetto della sua privacy e delle norme deontologiche. Le ipotesi avanzate, per il momento, riguardano disagi di natura psicologica o effetti di condizioni legate alla sua vulnerabilità.

Il capoluogo della Valle d’Itria, noto per il suo centro storico in stile barocco e rococò – tra vicoli stretti e piazze suggestive – si trova ora al centro di un episodio che ha momentaneamente contrastato la sua consueta atmosfera di quiete mattutina .