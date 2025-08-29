Martina Nasoni commossa dopo il trapianto: “La tua storia ora fa parte della mia”





Martina Nasoni è tornata – sì, proprio lei – sui social, dopo aver affrontato un altro round niente affatto leggero: un intervento al cuore nei giorni scorsi. E mica roba da poco. L’ex vincitrice del Grande Fratello si è fatta viva con un post lunghissimo, di quelli che ti strizzano il cuore, per dire grazie a chi l’ha aiutata in questo viaggio assurdo. Ma soprattutto, Martina ha puntato tutto su chi, con un gesto enorme, ha scelto di donare gli organi. Senza quella persona, diciamolo, oggi non ci sarebbe. Martina combatte con una cardiomiopatia da una vita – roba tosta, che l’ha portata più volte in sala operatoria da quando era praticamente una bambina.





Arriviamo al messaggio. Martina parte subito col ringraziare i medici e gli infermieri dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Gente vera, mani che hanno fatto miracoli, cuori grandi quanto una casa. Non era solo un’operazione: era letteralmente un passaggio tra vita e morte, e loro sono stati lì, con lei, a guidarla fuori dal buio. Martina nomina pure alcuni infermieri per nome – Federica, Alice, Davide – perché quando sei lì, attaccato a un filo, il volto di chi ti sta accanto te lo ricordi per sempre. Si prende pure un secondo per ringraziare chi le ha scritto, chi ha pregato, chi ha pensato a lei: dice che questo affetto le sta dando la forza per affrontare giorni che – lo ammette – sono ancora duri.

E poi, la parte che ti spacca dentro: il ringraziamento a chi le ha donato il cuore. Martina non sa chi sia, non conosce il suo nome, ma quel cuore ora fa battere il suo petto. “Il tuo addio è diventato il mio inizio,” scrive. Una frase che te la leggi e ti viene la pelle d’oca, perché davvero qui si parla di una vita che si spegne e una che si riaccende. Promette di onorare questo cuore nuovo, di vivere anche per chi non c’è più, di tenere accesa la luce anche quando tutto sembra nero. Ogni passo, ogni risata che tornerà, saranno anche di quella persona lì.

Martina si ferma anche sulla donazione degli organi: “Il gesto più alto, più puro, più generoso che un essere umano possa fare.” E niente, ha ragione da vendere. Donare vuol dire scrivere futuro, anche quando per te il futuro si è già spento.

Alla fine, Martina mette le mani avanti: non tornerà subito sui social, perché il percorso è ancora lungo e serve tempo. Ma ci tiene a dire grazie a chi la cura, a chi le vuole bene, a chi non c’è più ma vive ancora in qualche modo dentro di lei. Dice che il cuore è nuovo, ma la riconoscenza è di quelle antiche che non si cancellano mai. E poi chiude mandando un abbraccio gigante a tutti.

Insomma, un post vero, niente retorica da influencer. Solo la voglia di dirlo forte: la vita è fragile, ma pure pazzesca. E c’è sempre spazio per la gratitudine, anche quando tutto sembra un casino.



