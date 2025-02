Massimiliano Caiazzo interpreterà Pino Daniele nel film Je so pazzo: “Dovrà prendere 20 chili per somigliargli”

La notizia che Massimiliano Caiazzo sarà l’interprete di Pino Daniele nel film “Je so pazzo” è stata confermata da Adnkronos. L’attore, noto per il suo ruolo di Carmine nella serie “Mare Fuori”, sta affrontando un intenso percorso di preparazione per calarsi nei panni del celebre cantautore napoletano. Tra le attività intraprese, Caiazzo sta studiando chitarra e si sta dedicando a una trasformazione fisica significativa, con l’obiettivo di aumentare il proprio peso di circa venti chili per avvicinarsi alla corporatura di Daniele.





“Je so pazzo” è un progetto cinematografico atteso, prodotto da Rai Cinema e diretto da Nicola Prosatore. Le riprese inizieranno a marzo 2025, con l’intento di portare il film nelle sale entro la fine dell’anno. L’opera si basa sul libro biografico scritto dal figlio di Pino Daniele, Alessandro Daniele, e racconterà la vita del cantautore partenopeo, partendo dalla sua difficile infanzia nei quartieri popolari di Napoli fino a raggiungere il grande successo.

La presentazione del biopic ha avuto luogo lo scorso novembre a Torino, dove l’amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, ha incluso il film tra i titoli della nuova stagione cinematografica 2024/2025. Questo annuncio ha suscitato l’interesse del pubblico e degli appassionati della musica di Pino Daniele, il cui impatto sulla cultura napoletana e italiana è innegabile.

Massimiliano Caiazzo ha avuto un anno particolarmente intenso, con “Je so pazzo” che rappresenta un’importante opportunità per la sua carriera. La figura di Pino Daniele ha un significato profondo per la città di Napoli, e l’attore si prepara a onorare il suo lascito con una performance autentica. Con la conclusione della quarta stagione di “Mare Fuori”, Caiazzo ha lasciato la serie Rai per dedicarsi a nuovi progetti, tra cui la nuova serie Netflix “Storia della mia famiglia”, creata da Filippo Gravino e diretta da Claudio Cupellini. Questa serie, composta da sei episodi, è disponibile sulla piattaforma a partire dal 19 febbraio.

Il film “Je so pazzo” non solo mira a celebrare la vita e la carriera di Pino Daniele, ma anche a esplorare le sue radici e le influenze che hanno plasmato la sua musica. La narrazione si concentrerà non solo sui successi, ma anche sulle sfide affrontate dal cantautore, rendendo omaggio alla sua umanità e alla sua arte. La preparazione di Caiazzo per il ruolo è un passo fondamentale per garantire che il ritratto di Daniele sia il più fedele possibile.

In questo contesto, l’impegno di Massimiliano Caiazzo nella preparazione fisica e musicale è un chiaro indicativo della sua dedizione al progetto. L’attore ha dimostrato di essere un professionista serio, pronto a investire tempo ed energie per interpretare un personaggio così significativo. L’aumento di peso e lo studio della chitarra sono solo alcune delle misure adottate per rendere giustizia alla figura di Pino Daniele, un artista amato e rispettato.

La scelta di un attore come Caiazzo per interpretare Daniele è stata accolta positivamente da critici e fan, che vedono in lui la capacità di portare sul grande schermo non solo l’aspetto fisico del cantautore, ma anche la sua essenza e il suo spirito. La combinazione di talento e preparazione promette di dare vita a una rappresentazione autentica e commovente della vita di uno degli artisti più iconici della musica italiana.

Con l’inizio delle riprese previsto per marzo 2025, l’attenzione si concentra ora su come il film sarà accolto dal pubblico. La storia di Pino Daniele è una testimonianza della cultura napoletana e della musica italiana, e “Je so pazzo” ha il potenziale per diventare un tributo indimenticabile. La comunità di Napoli e i fan di Daniele attendono con ansia di vedere come la vita del loro idolo sarà raccontata sul grande schermo.