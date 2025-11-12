Matteo Bettanti, il 21enne cestista schiantatosi con la Ferrari contro un muro, si è risvegliato dal coma





Matteo Bettanti, un giovane di Vigevano e ex giocatore di basket della Elachem Vigevano, ha recentemente fatto notizia per un grave incidente stradale avvenuto domenica 9 novembre. Il ragazzo, 21 anni, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Niguarda di Milano, dove le sue condizioni sono state monitorate con attenzione. Sebbene la prognosi rimanga riservata, le ultime notizie indicano un miglioramento significativo, con la notizia che Bettanti è uscito dal coma.





L’incidente è avvenuto intorno alle 20:00 di domenica scorsa, precisamente in corso Genova, all’altezza del civico 32 a Vigevano. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe schiantato con una Ferrari contro il muro di un negozio di fiori. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine. A seguito dell’impatto, Bettanti ha riportato un grave trauma cranico, che ha richiesto un intervento immediato. Gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti prontamente, trasferendo il ragazzo in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è arrivato privo di conoscenza.

In auto con Bettanti si trovava anche Alberto Righini, un imprenditore 52enne, ex presidente di Ance Pavia, l’associazione dei costruttori edili. Righini ha subito una frattura a una gamba ed è attualmente ricoverato presso l’ospedale Policlinico San Matteo di Pavia. Le sue condizioni sono stabili, ma il trauma subito ha richiesto un trattamento adeguato.

La notizia dell’incidente ha suscitato grande preoccupazione nella comunità sportiva di Vigevano. La Nuova Pallacanestro Vigevano 1955, squadra con cui il giovane ha condiviso parte della sua carriera sportiva, ha espresso la propria solidarietà e vicinanza alla famiglia di Bettanti. In un post pubblicato sui social media, la società ha condiviso un messaggio di incoraggiamento: “Forza Matteo, non mollare!”. Questo gesto ha dimostrato l’affetto e il supporto che la comunità sportiva ha nei confronti del giovane atleta e della sua famiglia in un momento così difficile.

Con l’uscita dal coma, le speranze per il recupero di Bettanti sono aumentate. Tuttavia, i medici continuano a monitorare attentamente la sua situazione, e la prognosi rimane riservata. I familiari e gli amici stanno seguendo da vicino l’evoluzione delle sue condizioni, con la speranza che il giovane possa tornare a una vita normale.

L’incidente ha messo in luce anche la necessità di riflessioni sulla sicurezza stradale e sulle conseguenze degli incidenti. La comunità locale è scossa dall’accaduto e si unisce nel sostegno alla famiglia di Bettanti. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.



