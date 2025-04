Matteo Viola scomparso a Trento il giorno di Pasqua, l’appello della sorella: “Aiutateci”

Da due giorni non si hanno notizie di Matteo Viola, un giovane di soli 16 anni scomparso a Trento il 20 aprile, giorno di Pasqua. La sua assenza ha suscitato grande preoccupazione tra familiari e amici, che sono in ansia per la sua sorte. L’appello iniziale è stato lanciato dalla sorella, Valentina, attraverso i social media, dove ha condiviso un messaggio carico di urgenza e disperazione: “Mio fratello Matteo è sparito, da ieri dopo pranzo non si hanno più notizie! Siamo preoccupati”.





L’ultima volta che Matteo è stato avvistato, indossava jeans chiari e una camicia nera. Non ha con sé denaro e risulta irraggiungibile; ogni tentativo di contatto da parte della famiglia è stato vano. I genitori, visibilmente scossi dalla situazione, hanno già presentato denuncia alle forze dell’ordine, che hanno avviato ricerche per rintracciarlo.

Nel suo appello, Valentina ha esortato chiunque possa avere informazioni o averlo visto a farsi avanti. Ha chiesto di contattare lei, i genitori o direttamente le autorità competenti, sottolineando che anche il più piccolo dettaglio potrebbe rivelarsi cruciale per il ritrovamento di Matteo. La sorella ha espresso la sua preoccupazione in un messaggio toccante, che ha colpito molti utenti sui social.

Per segnalazioni o informazioni, è possibile contattare le autorità locali o la madre del ragazzo, Paola Nicolussi. Ogni istante è prezioso e ogni gesto potrebbe contribuire a riportare Matteo a casa. La famiglia ha pubblicato un messaggio sui social per sensibilizzare la comunità: “Ciao, mio fratello Matteo è sparito, da ieri dopo pranzo non si hanno più notizie! I miei genitori hanno già fatto denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine. Siamo preoccupati. Se qualcuno dovesse vederlo vi chiederei di contattare immediatamente le forze dell’ordine o i miei genitori (Paola Nicolussi). Aveva dei jeans chiari e una camicia nera! È senza soldi. Trento”.

Questa mattina, Valentina ha condiviso un ulteriore aggiornamento su Facebook, implorando: “Matteo fatti sentire ti prego”. Questo semplice ma toccante messaggio evidenzia la crescente angoscia della famiglia, che si trova in una situazione di incertezza e paura.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e sono attivamente impegnate nella ricerca di Matteo. Gli agenti stanno esaminando le aree circostanti e contattando testimoni potenziali per raccogliere informazioni che possano aiutare a rintracciarlo. La comunità locale è stata mobilitata per supportare la famiglia e facilitare le ricerche. La speranza è che qualcuno possa fornire indizi utili, contribuendo a riportare il ragazzo a casa sano e salvo.

La scomparsa di Matteo ha colpito non solo la sua famiglia, ma anche gli amici e i compagni di scuola, che si sono uniti nel cercarlo e nel condividere l’appello sui social media. La solidarietà della comunità è fondamentale in momenti come questi, dove ogni informazione può fare la differenza.

In situazioni di scomparsa, la tempestività delle segnalazioni è cruciale. Le autorità invitano chiunque abbia visto Matteo o abbia informazioni utili a contattare immediatamente le forze dell’ordine. La famiglia continua a sperare in un esito positivo e chiede a tutti di mantenere alta l’attenzione sulla situazione.