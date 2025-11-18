Maurizio Belpietro, clamorosa indiscrezione: ecco chi vuole fermare Meloni per non farla arrivare al Quirinale





“Il piano del Quirinale per fermare la Meloni”: il titolo choc appare oggi in prima pagina su La Verità. Il direttore del quotidiano, Maurizio Belpietro scrive che un consigliere del presidente della Repubblica Sergio Mattarella vuole provare a fermare la premier. Secondo una fonte definita «più che autorevole» si tratterebbe di Francesco Saverio Garofani. «Per impedire al centrodestra di rivincere nel 2027 ed eleggere il presidente della Repubblica, al Colle lavorerebbero a un’ammucchiata ulivista», scrive La Verità, che riferisce di un virgolettato piuttosto inquietante, se venisse confermato.





Al Quirinale c’è chi “tifa” contro la Meloni

Francesco Saverio Garofani, oggi consigliere di Mattarella con tre legislature alle spalle come parlamentare del Partito Democratico, avrebbe pronunciato la seguente frase: «Un anno e mezzo di tempo forse non basta per trovare qualcuno che batta il centrodestra: ci vorrebbe un provvidenziale scossone», è il virgolettato che Belpietro attribuisce a Garofani. Quale sarebbe lo scossone? Secondo La Verità potrebbe essere il no al referendum sulla giustizia. Oppure la Corte dei Conti che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote all’esecutivo. Infine, una «bella crisi finanziaria come ai tempi di Berlusconi, con lo spread alle stelle».

Non è un mistero che molti dei collaboratori quirinalizi di Mattarella siano ancora attaccati al partito che dalle Botteghe Oscure è finito al Nazareno.

Un caso eclatante si è registrato il primo maggio a Latina: il presidente della Repubblica si vide attribuite dichiarazioni critiche contro il governo Meloni, da un discorso preventivamente inviato alla stampa proprio dal suo staff.

Chi è Francesco Saverio Garofani, dal Pd a consigliere di Mattarella

Sul sito del Quirinale è possibile consultare il cursus honorum di Francesco Saverio Garofani, attualmente Consigliere per gli Affari del Consiglio Supremo di Difesa. Nato a Roma nel 1962, laureato in Lettere e Filosofia, Garofani è giornalista professionista e proviene dalla Margherita. Per due anni, dal 1990 al 1992, è stato capo redattore de La Discussione. Poi, dal 1995 al 2003, direttore del quotidiano Il Popolo. Nel 2003 è tra i fondatori del quotidiano Europa, di cui diventa vicedirettore. E cioé di tutti quotidiani della Democrazia cristiana prima e della sinistra Dc successivamente.

Eletto per la prima volta alla Camera nel 2006, è stato membro della Direzione nazionale del Partito democratico. Nella scorsa legislatura è stato vicepresidente della Commissione Difesa. All’indomani della sua nomina Fratelli d’Italia manifestò «stupore per la decisione di nominare una figura così politicizzata e di parte come un ex parlamentare del PD, per un ruolo che per la prima volta non viene affidato ad un militare».



