Mauro Amato muore in ospedale a Napoli: due settimane fa l’incidente aveva ucciso la moglie Valeria





Un drammatico incidente stradale avvenuto lo scorso 11 agosto sull’Autostrada A3 Napoli-Salerno, nei pressi dell’uscita di Torre Annunziata Scavi, ha spezzato la vita di due coniugi napoletani, Mauro Amato, 60 anni, e Valeria Fidente, 54 anni. La coppia viaggiava a bordo di una moto guidata da Mauro Amato, quando si è verificato un violento scontro con un’automobile. Il conducente del veicolo coinvolto si era inizialmente dato alla fuga, ma è stato rintracciato successivamente dalle autorità.





L’impatto è stato fatale per Valeria Fidente, che ha perso la vita sul colpo. Il marito, invece, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli, dove ha lottato per la vita per due settimane. Purtroppo, nelle ultime ore è arrivata la notizia del suo decesso, che ha ulteriormente aggravato il dolore già profondo dei familiari e degli amici.

La tragedia ha lasciato un segno indelebile nella comunità locale e tra chi conosceva la coppia. Il nipote di Mauro Amato ha condiviso un toccante messaggio sui social per ricordare lo zio con affetto e ammirazione. Nel suo messaggio, ha scritto: “Ho sempre avuto rispetto e ammirazione verso di te e sei stato sempre fonte di ispirazione. Ho imparato tante cose dal tuo operato e nei tuoi modi di fare precisione, accuratezza e anche quella dannata ansia che siamo capaci di trasmettere alle persone che abbiamo attorno e che ogni giorno mi ricorderà sempre di te. La cosa più importante, che per sfortuna, non ho saputo apprendere è stata il sorriso, quello è irreplicabile e nonostante tutto avevi sempre e nessuno ti era mai riuscito a togliere. Ma ora è tutto diverso. Mi mancherai”.

Il sinistro ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla condotta del conducente dell’automobile coinvolta. Le autorità stanno continuando a indagare per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. La fuga iniziale del conducente ha destato particolare indignazione tra la comunità locale, che chiede giustizia per le vittime.

Mauro Amato e Valeria Fidente erano una coppia molto conosciuta e stimata a Napoli. La loro scomparsa ha suscitato grande commozione, non solo tra i familiari ma anche tra amici e conoscenti. Molti hanno espresso il loro cordoglio sui social media, ricordando i coniugi come persone solari e generose.

L’incidente sull’Autostrada A3 Napoli-Salerno si aggiunge alla lunga lista di sinistri che continuano a verificarsi sulle strade italiane, spesso causati da distrazioni alla guida o comportamenti irresponsabili. L’episodio evidenzia l’importanza di una guida prudente e del rispetto delle norme stradali per prevenire tragedie simili.



