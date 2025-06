Mauro Icardi ottiene l’affido temporaneo delle figlie, ma Wanda Nara si oppone trattenendole per ore. Intervento della polizia e multa di oltre 7mila euro.

Dopo una lunga disputa legale, Mauro Icardi ha ottenuto l’affido temporaneo delle sue figlie, ma la vicenda ha preso una piega complessa quando la sua ex moglie, Wanda Nara, si è rifiutata di rispettare l’ordinanza del giudice. L’episodio si è verificato presso il lussuoso complesso Chateau Libertador a Buenos Aires, dove vive la showgirl argentina con le bambine. Il calciatore, accompagnato dai suoi legali e dalle forze dell’ordine, ha atteso per oltre 12 ore prima di poter portare via le figlie, come stabilito dalla sentenza.





La decisione del tribunale, emessa venerdì 27 giugno, aveva concesso a Icardi il diritto di trascorrere sette giorni consecutivi con le bambine, segnando un momento cruciale nella controversia tra i due ex coniugi. Tuttavia, al momento di eseguire l’ordinanza, Wanda Nara ha opposto resistenza, trattenendo le figlie all’interno dell’abitazione e provocando una situazione di stallo che ha richiesto l’intervento delle autorità.

Secondo quanto riportato dalla stampa argentina, la giornata è stata segnata da tensioni e difficoltà. All’interno dell’appartamento, le figlie di Icardi erano in lacrime, mentre la madre ribadiva il suo rifiuto di consegnarle al padre. La situazione si sarebbe complicata ulteriormente a causa della presenza di China Suarez, attuale compagna del calciatore, che avrebbe infastidito Wanda Nara al punto da spingerla a non collaborare.

La vicenda si è sbloccata solo in tarda serata, grazie all’intervento della responsabile della violenza domestica e di genere della polizia di Buenos Aires, supportata da funzionari del Ministero della Tutela. Le bambine sono state infine accompagnate dal padre, portando con sé quattro valigie, e sono salite a bordo del SUV di Icardi per lasciare l’edificio sotto gli occhi dei numerosi giornalisti presenti.

Questo comportamento potrebbe avere conseguenze legali per Wanda Nara, dato che il mancato rispetto della sentenza comporta una sanzione economica superiore ai 7mila euro. La somma sarebbe destinata all’Ospedale Pediatrico Garrahan. Tuttavia, la questione economica rappresenta solo un aspetto di una disputa più ampia e complessa tra i due ex coniugi.

Poche ore dopo aver ottenuto l’affido temporaneo delle figlie, Mauro Icardi ha espresso il suo stato d’animo attraverso i social media. In un lungo sfogo, il calciatore ha denunciato il modo in cui è stato rappresentato dai media durante la battaglia legale. “Mi hanno dipinto come un pazzo, un bugiardo, soprattutto come un violento,” ha scritto. “Voglio vedere ora tutti quei giornalisti spazzatura che mi hanno attaccato. Chissà se diranno qualcosa adesso o, siccome la verità non fa notizia, continueranno a vivere di pettegolezzi.”

Nel frattempo, la vicenda ha attirato l’attenzione anche di altre figure coinvolte nel passato di Wanda Nara. Maxi Lopez, ex marito della showgirl e padre dei suoi figli maggiori, si è schierato pubblicamente dalla parte di Icardi, dichiarando: “Le bambine devono stare col padre.” Questa presa di posizione ha ulteriormente alimentato il dibattito pubblico intorno alla questione.