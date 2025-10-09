Media: entrato in vigore il cessate il fuoco a Gaza





Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente dichiarato che il suo paese si impegnerà attivamente nella ricostruzione della Gaza e nel mantenimento della sicurezza e della pace nella regione. Questa affermazione è stata rilasciata poche ore dopo che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la prima fase del piano di pace proposto da Trump. Durante un’intervista con Fox News, il presidente ha espresso la sua fiducia nel fatto che gli sforzi per stabilire la pace in Medio Oriente porteranno a risultati positivi.





“Saremo coinvolti nell’aiutarli a raggiungere il successo e a mantenere la pace,” ha affermato Trump, sottolineando l’importanza dell’impegno americano nella regione. La dichiarazione del presidente arriva in un momento cruciale, in cui le tensioni tra Israele e Hamas sono state particolarmente elevate. Il piano di pace, che ha suscitato interesse internazionale, mira a stabilire un quadro di cooperazione tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di garantire una convivenza pacifica.



