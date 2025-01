Mediaset ha preso una decisione importante: il Grande Fratello si prepara a vivere una svolta significativa per il conduttore Signorini, i concorrenti e il pubblico.





L’annuncio è stato ufficializzato.Non sono soltanto gli eventi all’interno della residenza a catturare l’attenzione: anche la programmazione del reality subisce improvvisi cambiamenti. In vista del 2025, il Grande Fratello sembra mantenere il suo andamento traballante. Nella prossima settimana, il reality di Canale 5, inizialmente pianificato con due appuntamenti – martedì 7 e giovedì 9 gennaio – subirà importanti modifiche.

Il Grande Fratello sarà spostato al mercoledì 8 gennaio, entrando così in competizione diretta con la seconda puntata della miniserie Leopardi – Il Poeta dell’Infinito su Rai 1 e sostituendo il film di Checco Zalone, Tolo Tolo, originariamente previsto per quella serata. Martedì 7 gennaio, il canale principale presenterà il debutto in prima serata di Amore e Vendetta – Zorro, una serie spagnola incentrata sul leggendario eroe mascherato, un progetto atteso da tempo e finalmente inserito nella programmazione.

Per quanto riguarda il consueto doppio appuntamento settimanale del reality, sembra che il raddoppio del giovedì sarà saltato (almeno per questa settimana).

Secondo quanto riportato da Leggo, salvo ulteriori cambiamenti, la programmazione dovrebbe tornare alla normalità dalla settimana successiva: da lunedì 13 gennaio 2025, il Grande Fratello riprenderà il suo consueto formato con due appuntamenti settimanali, il lunedì e il giovedì.

Sarà interessante scoprire qual sarà la reazione dei fan di fronte a queste novità e, soprattutto, quali provvedimenti verranno adottati per ristabilire l’armonia all’interno della dimora più famosa d’Italia. Gli sviluppi futuri saranno determinanti per gettare luce sui destini dei protagonisti di questo contesto. Ora, resta solo da aspettare e osservare come si evolveranno gli eventi all’interno della celebre abitazione. La curiosità cresce, il mistero si infittisce: cosa accadrà nella casa più seguita del nostro Paese?