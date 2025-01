Meghan Markle condivide un momento speciale con la figlia Lilibet durante il viaggio in Nigeria

Meghan Markle, duchessa di Sussex, ha emozionato il pubblico condividendo per la prima volta una foto della figlia, Lilibet, lasciando l’intero Regno Unito senza parole. Durante il recente viaggio in Nigeria, Meghan ha parlato di un toccante momento di connessione con la sua bambina, svelando dettagli intimi della loro relazione.





Un dialogo speciale tra madre e figlia

Durante la visita alla Lightway Academy in Nigeria, parte del tour di tre giorni dei Sussex nel Paese, Meghan ha raccontato un tenero episodio con la sua figlia minore. La duchessa, che si è rivolta a un gruppo di bambini della scuola materna, ha condiviso una conversazione avuta di recente con Lilibet, che ora ha due anni:

“Nostra figlia, Lili, è molto più piccola di voi,” ha detto Meghan ai bambini, sottolineando che la piccola presto compirà tre anni. “Qualche settimana fa, guardandomi, mi ha detto: ‘Mamma, vedo me stessa in te.’”

Meghan, 42 anni, ha spiegato quanto quelle parole abbiano avuto un impatto su di lei. “Mentre lei parlava in modo letterale, io l’ho interpretato in modo molto più profondo: ‘Sì, vedo me stessa in te e tu vedi me in te,’” ha riflettuto la duchessa, visibilmente emozionata.

Un legame con i bambini

Meghan ha anche tracciato un parallelo tra la sua famiglia e i piccoli alunni della scuola:

“Guardando questa stanza, vedo me stessa in ognuno di voi,” ha detto ai bambini, mentre lei e il principe Harry partecipavano alle attività scolastiche. La coppia si è unita ai bambini per cantare, ballare e giocare, attività che Meghan ha definito tra le preferite di Lilibet: “Forse perché ama saltellare ovunque,” ha scherzato.

Uno sguardo alla vita familiare dei Sussex

Nonostante la loro scelta di mantenere un certo grado di privacy, i Sussex offrono occasionalmente scorci della loro quotidianità familiare. In un’intervista a febbraio, il principe Harry aveva parlato dei figli, sottolineando quanto stiano crescendo in fretta e quanto il loro senso dell’umorismo sia una fonte di gioia.

“Ci fanno ridere ogni giorno e ci ricordano ciò che è veramente importante,” aveva detto il principe. “Essere padre è un privilegio di cui sono immensamente grato.”

Un messaggio che ispira

Raccontando la sua esperienza come madre, Meghan Markle ha messo in luce i profondi legami che uniscono la sua famiglia. Il momento condiviso con Lilibet durante il viaggio in Nigeria dimostra il loro impegno a creare connessioni significative, non solo tra di loro, ma anche con le comunità che incontrano.

Questi momenti di tenerezza offrono una visione personale della vita dei Sussex, evidenziando il loro impegno nel bilanciare la loro immagine pubblica con l’importanza delle relazioni familiari. L’amore per i figli e la volontà di ispirare gli altri restano al centro del loro percorso, sia privato che pubblico.