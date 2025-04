Melania festeggia il compleanno nel giorno dei funerali del Papa, Trump: “La porterò a cena sull’Air Force One”

Oggi, 26 aprile 2025, Melania Trump celebra il suo 55° compleanno, un giorno che coincide con i funerali di Papa Francesco. La first lady americana si trova a Roma insieme al marito, Donald Trump, per partecipare alla cerimonia di commemorazione del Pontefice. Prima di imbarcarsi sull’aereo presidenziale, Trump ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti riguardo al compleanno della moglie.





In un incontro con la stampa, Donald Trump ha affermato: “Avrà un compleanno lavorativo”. Questa affermazione sottolinea come il giorno speciale di Melania sia stato in parte oscurato dagli eventi ufficiali. Il presidente ha riconosciuto di non aver avuto tempo per acquistare un regalo, data la sua agenda fitta di impegni. “Non ho avuto il tempo di comprare i regali, è stato piuttosto impegnativo”, ha dichiarato, evidenziando le sue priorità durante i primi cento giorni del suo mandato.

Per cercare di compensare la mancanza di un regalo fisico, Trump ha pensato a un’alternativa improvvisata: “La porterò a cena sul Boeing, la porterò a cena sull’Air Force One”. Questo gesto, pur non essendo un regalo tradizionale, riflette l’intenzione del presidente di rendere speciale il compleanno della moglie, nonostante le circostanze.

La coppia presidenziale ha occupato un posto in prima fila durante i funerali di Papa Francesco, un evento di grande significato non solo per i cattolici, ma anche per il mondo intero. Donald Trump e Melania sono stati accolti tra i leader mondiali presenti, con il presidente finlandese seduto alla destra di Trump e il presidente estone alla sua sinistra. Tra gli altri dignitari presenti, spiccano il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il re di Spagna, Felipe VI, che hanno contribuito a rendere l’evento ancora più solenne.

L’importanza della cerimonia ha reso il compleanno di Melania un evento secondario, ma non meno significativo. La first lady ha indossato un abito nero e un velo, in segno di rispetto per il defunto Pontefice. La sua presenza accanto a Donald Trump in un momento così importante ha attirato l’attenzione dei media, che hanno messo in evidenza il contrasto tra la celebrazione privata e l’evento pubblico.

La partecipazione della coppia presidenziale ai funerali di Papa Francesco segna un momento di riflessione e rispetto, non solo per la figura del Papa, ma anche per le relazioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e il Vaticano. Trump ha sottolineato l’importanza di questo evento, evidenziando come la sua amministrazione stia affrontando questioni globali significative, tra cui le tensioni in Ucraina, Iran e Gaza.

Mentre i funerali si svolgono, la comunità cattolica e i fedeli di tutto il mondo si uniscono nel ricordo di Papa Francesco, il cui impatto ha attraversato confini e culture. La presenza di leader mondiali come Trump e Melania aiuta a rafforzare il messaggio di unità e rispetto reciproco, specialmente in un momento di lutto.