Melissa muore in un incidente nel Bolognese: il padre alla guida era positivo ad alcol e cocaina

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità del Bolognese, coinvolgendo due veicoli sulla strada che unisce Zola Predosa a Crespellano. Gli accertamenti tossicologici hanno rivelato che il 49enne alla guida di una delle auto aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite legale e una significativa presenza di cocaina nel sangue. Questo è quanto riportato dall’edizione bolognese di Repubblica.





Nell’impatto hanno perso la vita Ileana Gaspari, 70 anni, residente a Sasso Marconi, deceduta sul colpo, e Melissa C., 12 anni, figlia del conducente risultato positivo ai test, morta il giorno successivo a causa delle gravi ferite. Anche il fratello minore di Melissa è rimasto ferito nello schianto, ma fortunatamente non è in pericolo di vita, sebbene sia stato ricoverato in codice di massima gravità.

Oggi, la comunità di Zola Predosa si stringe nel dolore per i funerali della giovane vittima, mentre ieri si sono tenute le esequie della signora Gaspari. Le indagini, condotte dagli agenti della polizia locale di Valsamoggia con il supporto dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, hanno ricostruito la dinamica dell’incidente: l’auto guidata dal 49enne avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Nissan Qashqai, a bordo della quale viaggiavano la 70enne, suo marito e il nipote undicenne.

Attualmente, il conducente è ricoverato, ma non in pericolo di vita, ed è indagato per omicidio stradale. L’episodio ha sollevato un’ondata di commozione e indignazione nella comunità locale, con molti che chiedono giustizia per le vittime di questo tragico evento.

La dinamica dell’incidente sottolinea ancora una volta i pericoli legati alla guida sotto l’influenza di alcol e droghe, fattori che aumentano esponenzialmente il rischio di incidenti gravi e mortali. La perdita di vite umane in circostanze così tragiche lascia un vuoto incolmabile nelle famiglie coinvolte e nella comunità.

Le autorità continuano a lavorare per chiarire ulteriormente le circostanze dell’incidente e assicurare che venga fatta giustizia per le vittime. Nel frattempo, la comunità di Zola Predosa si unisce nel cordoglio, offrendo supporto e solidarietà alle famiglie colpite da questa terribile tragedia.

Il caso ha riacceso il dibattito sulla necessità di misure più severe per prevenire la guida sotto l’influenza di sostanze, con molti che chiedono controlli più rigorosi e sanzioni più pesanti per chi mette a rischio la vita degli altri. La speranza è che episodi come questo possano servire da monito e contribuire a prevenire future tragedie sulle strade.