Meloni definita “terrorista” da Serracchiani, che difende le toghe rosse a ogni costo





La deputata del Partito Democratico, Debora Serracchiani, ha espresso forti critiche nei confronti del governo italiano in relazione al caso di Almasri, un tema che ha sollevato un acceso dibattito politico. Intervistata da La Stampa, Serracchiani ha commentato le affermazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riguardo alle accuse dei giudici, che la premier ha interpretato come una vendetta per le recenti riforme della giustizia.





Serracchiani ha affermato: “Se vuoi riformare la giustizia, devi prima di tutto rispettare la legge”, sottolineando l’importanza di un approccio legale e istituzionale. Non confermando né smentendo l’idea di una possibile ritorsione dei giudici, ha invece messo in discussione le affermazioni di Meloni, sostenendo che “la presidente del Consiglio confonde la responsabilità penale con quella politica”. Secondo Serracchiani, più che un’azione politica da parte dei magistrati, si tratterebbe di un “disegno eversivo del governo”.

Il caso di Almasri ha generato un acceso confronto, in particolare per quanto riguarda la decisione di riportare l’uomo in Libia con un volo di Stato, in violazione di un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Serracchiani ha accusato Meloni di aver liberato “un criminale torturatore e violentatore di bambini”, un atto che, secondo lei, comporta non solo responsabilità politica ma anche morale. “A noi non interessa la responsabilità penale, questa la vedranno i magistrati. A noi interessa che la premier si è assunta la responsabilità di avere liberato un criminale”, ha dichiarato.

Inoltre, Serracchiani ha chiesto che i ministri coinvolti, in particolare il ministro della Giustizia Carlo Nordio, vengano convocati in Aula per rispondere delle loro azioni. Ha espresso preoccupazione per il fatto che Nordio e altri membri del governo abbiano fornito informazioni non veritiere al Parlamento. “Il punto è che un ministro che mente una volta al Parlamento… ti fa venire il dubbio che possa mentire ancora”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, Serracchiani ha chiesto spiegazioni sull’ordine di espulsione emesso, definendolo “irresponsabile” e privo di senso. La deputata del PD ha sottolineato che un simile atteggiamento non fa altro che alimentare il sospetto di una copertura per le azioni del governo.

Riguardo all’autorizzazione a procedere per i membri del governo coinvolti, Serracchiani ha affermato che i colleghi della Giunta esamineranno con attenzione la documentazione prima di prendere una decisione. “Da quello che leggo sono sconcertata”, ha dichiarato, lasciando intendere che la situazione è più complessa di quanto appaia.

Il caso Almasri ha sollevato interrogativi non solo sulle responsabilità individuali dei membri del governo, ma anche sull’interazione tra politica e giustizia in Italia. Serracchiani ha messo in evidenza che la questione non riguarda solo la responsabilità penale, ma anche la fiducia del pubblico nelle istituzioni e nel rispetto della legge.

L’argomento ha attirato l’attenzione non solo all’interno del Parlamento, ma anche tra i cittadini, che seguono con interesse gli sviluppi della situazione. Le dichiarazioni di Serracchiani riflettono una crescente preoccupazione tra le fila dell’opposizione riguardo alla gestione della giustizia e alla trasparenza del governo.

In questo contesto, la posizione di Giorgia Meloni appare sempre più sotto esame. La sua difesa della riforma della giustizia e delle decisioni del governo sarà cruciale nei prossimi giorni, mentre il dibattito su Almasri continua a infiammare gli animi.

L’attenzione pubblica si concentra ora sulle possibili conseguenze politiche del caso e su come il governo risponderà alle accuse mosse da esponenti dell’opposizione. La questione della responsabilità politica e della trasparenza nelle istituzioni è diventata un tema centrale nel dibattito politico italiano, con ripercussioni che potrebbero influenzare il futuro dell’attuale esecutivo.



