Meloni sbotta: ‘Siete squallidi’. Nuove polemiche dopo il caso dei quattro ragazzi che cantavano canzoni del Ventennio





La richiesta di condanna da parte del Partito Democratico nei confronti dei cori fascisti intonati in un evento organizzato da Fratelli d’Italia a Parma è diventata oggetto di accesi dibattiti. Il video, girato nei locali di Borgo del Parmigianino, mostra i partecipanti che cantano il brano “Me ne frego”, con versi provocatori come “Se il sol dell’avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il tricolore!” e il richiamo al “Duce, Duce”. La situazione ha suscitato immediatamente una forte reazione da parte del partito di destra, che ha risposto alle critiche sollevate dai deputati del Pd.





Il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Roscani, presidente nazionale di Gioventù Nazionale, ha chiarito che la federazione provinciale di Gioventù Nazionale a Parma è stata commissariata subito dopo il verificarsi dell’episodio. “Gioventù Nazionale ha provveduto immediatamente appena appreso il fatto, a commissariare la federazione provinciale di Gn di Parma, comunicandolo con una nota nelle prime ore del mattino e ben prima della pubblicazione del video”, ha dichiarato Roscani.

Questa azione, secondo Roscani, dimostra la prontezza del movimento nell’affrontare comportamenti che non si allineano ai valori della libertà e della democrazia. “Abbiamo dimostrato con chiarezza e nettezza come si agisce di fronte a questi episodi, ribadendo che non c’è spazio nel nostro movimento per comportamenti incompatibili con i valori della libertà e della democrazia”, ha aggiunto. Tuttavia, Roscani ha anche espresso il suo disappunto nei confronti del Pd, affermando: “Allo stesso tempo, non accettiamo lezioni dalla sinistra e aspettiamo ancora dai vertici nazionali del Partito Democratico che fino ad oggi non hanno detto una parola di condanna, o preso le distanze, quando giovani esponenti del Pd si facevano fotografare con indosso magliette inneggianti alle Brigate Rosse”.

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla presenza di simboli e comportamenti legati al fascismo in Italia, un tema delicato e controverso che continua a generare divisioni tra le forze politiche. La risposta di Fratelli d’Italia sembra mirare a prendere le distanze da quanto accaduto, pur mantenendo una posizione critica nei confronti delle accuse mosse dal Pd.

Il contesto in cui si è verificato l’episodio è particolarmente significativo, poiché si colloca in un periodo in cui il dibattito pubblico sulla memoria storica e sulla gestione del passato fascista in Italia è più vivo che mai. La reazione del Pd e la richiesta di una condanna da parte di Giorgia Meloni riflettono la necessità di affrontare questi temi in modo diretto e senza ambiguità.

La questione dei cori fascisti e delle manifestazioni di simpatia verso il fascismo ha una lunga storia in Italia, dove diversi gruppi politici hanno cercato di appropriarsi di simboli e narrazioni storiche. In questo contesto, la posizione assunta da Fratelli d’Italia e la risposta del Pd rappresentano due visioni opposte su come affrontare il passato e il presente politico del Paese.



