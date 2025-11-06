Meloni si toglie una soddisfazione: Repubblica tenta di metterla in difficoltà, lei li umilia davanti a tutti





Un recente articolo pubblicato dal quotidiano La Repubblica ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei lavori di ristrutturazione che si stanno svolgendo presso l’edificio di Palazzo Chigi. Il titolo dell’articolo, “Gli operai al lavoro senza casco sui ponteggi di Palazzo Chigi”, è accompagnato da immagini che mostrano operai impegnati in attività di ristrutturazione senza le adeguate protezioni. La polemica è stata immediatamente raccolta dalla premier Giorgia Meloni, che ha risposto con fermezza attraverso un post su X.





Meloni ha chiarito che i lavori in questione non sono stati appaltati dalla Presidenza del Consiglio e non riguardano le aree dell’edificio che ospitano gli uffici del governo. Nel suo intervento, ha affermato: “In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano ‘La Repubblica’, la Presidenza del Consiglio dei Ministri intende precisare che i lavori di ristrutturazione dell’edificio di via dell’Impresa a Roma, ritratti nelle immagini fotografiche, non sono stati appaltati dalla Presidenza e non riguardano le porzioni dell’edificio che sono locate alla stessa.”

La premier ha evidenziato che l’immobile non appartiene alla Presidenza del Consiglio, ma è di proprietà di un soggetto privato. I lavori documentati dall’articolo interessano le aree dell’edificio affittate a terzi per scopi commerciali. Nonostante non avesse responsabilità diretta, Meloni ha sottolineato come il governo abbia prontamente segnalato alla proprietà la necessità di rispettare rigorosamente le normative sulla sicurezza sul lavoro. “Pur non avendo alcuna responsabilità, la Presidenza del Consiglio ha provveduto a segnalare tempestivamente alla proprietà dell’immobile la necessità di rispettare rigorosamente le norme sulla sicurezza sul lavoro,” ha dichiarato.

Inoltre, questa segnalazione è stata inviata anche alle autorità competenti. Meloni ha espresso disappunto per la decisione di alcuni organi di informazione di pubblicare notizie che, a suo avviso, non hanno fondamento e accusano ingiustamente il governo di violazioni di legge. “Dispiace constatare, ancora una volta, la decisione di alcuni organi di informazione di pubblicare notizie senza fondamento e che accusano il Governo di gravi violazioni di legge,” ha aggiunto.

La premier ha anche messo in evidenza l’impegno del governo nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, citando un recente decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri. Questo provvedimento mira a rafforzare la prevenzione, i controlli e la formazione, introducendo incentivi per le imprese che rispettano le normative di sicurezza. “Tanto più che il Governo è impegnato nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, come dimostra il decreto-legge approvato qualche giorno fa in Consiglio dei Ministri, che rafforza prevenzione, controlli, formazione e introduce incentivi per le imprese virtuose,” ha specificato Meloni.

La premier ha concluso il suo intervento sottolineando la serietà con cui il governo affronta questioni di tale rilevanza, affermando che la sicurezza sul lavoro merita rigore, verità e rispetto. “Un ulteriore segno della serietà con cui affrontiamo un tema che merita rigore, verità e rispetto. Non polemiche costruite sul nulla,” ha concluso.

Questo scambio di accuse tra Giorgia Meloni e La Repubblica evidenzia le tensioni tra il governo e alcuni organi di informazione, in un contesto in cui la comunicazione politica è sempre più scrutinata. La questione della sicurezza sul lavoro è di particolare rilevanza in Italia, dove il governo ha posto l’accento su misure per migliorare le condizioni lavorative e prevenire incidenti.

L’articolo di La Repubblica e la risposta di Meloni rappresentano un esempio di come le notizie possono influenzare il dibattito pubblico e la percezione del governo. Con le elezioni future all’orizzonte, la gestione della comunicazione e delle polemiche diventa cruciale per il governo e i suoi rappresentanti.



