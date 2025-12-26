Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini: l’accusa è di violenza sessuale ed estorsione





Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha depositato una querela formale contro Alfonso Signorini, accusandolo di violenza sessuale ed estorsione. La notizia è stata riportata dall’agenzia Ansa, che ha evidenziato come Medugno sia assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella. Nella querela, Medugno ha richiesto alla Procura di esaminare eventuali responsabilità da parte di terze persone. I legali di Medugno hanno spiegato che, durante la redazione dell’atto, sono emersi ulteriori dettagli rispetto a quanto già dichiarato dal loro assistito nel programma Falsissimo, circostanze che hanno portato a un’accelerazione dell’iniziativa legale.





Dopo aver presentato la querela, Medugno ha deciso di trascorrere i prossimi giorni con la sua famiglia. Ha espresso gratitudine nei confronti del suo nuovo manager, Fabio Baglivo, e del suo team legale, che ha lavorato anche durante la vigilia di Natale per completare e depositare l’atto legale.

Antonio Medugno ha parlato della sua esperienza nel programma Falsissimo, ospite di Fabrizio Corona, confermando di aver scambiato messaggi con Signorini mesi prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Secondo il racconto di Medugno, i due si sarebbero incontrati a casa del conduttore a Roma, dove lui avrebbe rifiutato le avance di Signorini, decidendo di passare la notte in una camera diversa. Dopo questo incontro, il rapporto tra i due avrebbe subito un’interruzione, per poi riprendere a pochi giorni dall’ingresso di Medugno nella Casa di Cinecittà come concorrente.

Nel frattempo, Fabrizio Corona ha accusato Signorini di aver instaurato rapporti epistolari con numerosi aspiranti ed ex concorrenti del GF Vip, scambiandosi messaggi e foto, alcune delle quali a sfondo sessuale. Signorini, per il momento, ha scelto di non rispondere direttamente alle accuse, delegando il compito ai suoi avvocati. Ha anche denunciato Corona per revenge porn, una denuncia che ha portato al sequestro di parte del materiale in possesso dell’ex re dei paparazzi e all’iscrizione di quest’ultimo nel registro degli indagati.

La querela di Medugno si inserisce in un contesto di crescente tensione tra i protagonisti del reality e il conduttore. Le accuse di violenza sessuale ed estorsione sono di estrema gravità e potrebbero avere ripercussioni significative per Signorini, che ha sempre mantenuto una posizione di rilievo nel panorama televisivo italiano. La situazione è ulteriormente complicata dalla denuncia di Corona, che ha acceso i riflettori su presunti comportamenti inappropriati all’interno del mondo del reality.

Le dinamiche del Grande Fratello Vip sono spesso al centro di polemiche e discussioni, e le recenti dichiarazioni di Medugno e Corona non fanno altro che amplificare l’attenzione mediatica su questi temi. La querela di Medugno rappresenta un passo importante in una vicenda che potrebbe rivelarsi complessa e controversa. Gli sviluppi futuri saranno seguiti con interesse, sia dai fan del programma che dai media, poiché potrebbero influenzare non solo le carriere dei coinvolti, ma anche la percezione pubblica del reality stesso.



