Gianluca Costantino e la verità sul legame con Signorini: messaggi e inviti iniziati dopo il reality





Gianluca Costantino, ex concorrente del Grande Fratello Vip nel 2022, è al centro di una polemica riguardante presunti messaggi scambiati con il conduttore Alfonso Signorini. Dopo aver letto diverse illazioni sui social, il personal trainer ha deciso di pubblicare un video sul suo profilo Instagram per raccontare la sua versione dei fatti. In questo filmato, Costantino afferma di essere entrato nella Casa del reality show di Canale 5 attraverso un provino regolare e nega di far parte di una lista di personaggi che avrebbero intrattenuto rapporti epistolari con Signorini per garantirsi un accesso privilegiato al programma.





Tuttavia, la situazione risulta essere parzialmente diversa. Infatti, i messaggi tra Costantino e Signorini sono iniziati dopo l’uscita di Gianluca dalla Casa e non si sono tradotti in alcuno scambio di favori. Secondo quanto riportato, Signorini sarebbe stato il primo a inviare un messaggio a Gianluca, definibile come “extra lavorativo”, qualche tempo dopo la sua eliminazione dal reality. Dopo aver varcato la porta rossa, Costantino ha trovato un bigliettino inserito da Soleil Sorge, un’altra concorrente della stessa edizione, nel suo beauty case. Per correttezza e per timore di compromettere future opportunità professionali, Gianluca ha deciso di informare la redazione del programma e di inviare un messaggio a Signorini per ringraziarlo del percorso fatto nella Casa. Poco dopo, ha ricevuto il primo messaggio da parte del conduttore.

Secondo quanto emerso da Fanpage.it, il messaggio inviato da Signorini avrebbe rivelato una certa gelosia nei confronti di Costantino, il quale ha quindi scelto di non rispondere a Soleil per timore di dispiacere al conduttore. Nei giorni e nelle settimane successive, ci sarebbero stati ulteriori messaggi. In un’occasione, alcuni mesi dopo, Signorini avrebbe inviato a Gianluca uno screenshot di una foto di Costantino in palestra, presa dal suo profilo Instagram, esprimendo il desiderio di vederlo nella stessa posa, a petto nudo e con i muscoli in evidenza, nella sua suite.

In un’altra circostanza, quando Gianluca ha menzionato il biglietto ricevuto da Soleil, comunicando a Signorini la sua intenzione di attenersi alle decisioni del conduttore riguardo al programma, Signorini avrebbe risposto che non avrebbe preso alcuna decisione in pubblico, ma solo in privato.

In un ulteriore scambio, Gianluca ha chiesto a Signorini consigli su come vestirsi per partecipare come ospite a una puntata del GF andata in onda dopo la sua eliminazione. Signorini gli avrebbe quindi inviato la foto di un paio di stivali dal valore di circa 1000 euro, offrendosi di regalarglieli nel caso non gli fossero stati forniti.

È fondamentale sottolineare che il rapporto tra Costantino e Signorini non ha mai avuto risvolti fisici e non si è mai tradotto in uno scambio di favori. La loro comunicazione si sarebbe interrotta dopo un viaggio di Gianluca a Mykonos insieme a Signorini e ad altri ex concorrenti del reality, tra cui Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi, Alex Belli, Delia Duran e le sorelle Lulù, Clarissa e Jessica Selassiè. Questo viaggio, avvenuto a giugno 2022, è stato descritto dalla stampa, inclusa Fanpage.it, come una “reunion tra ex vipponi”, con la presenza del conduttore.

Signorini ha condiviso sui social le immagini di quel viaggio, in cui appare insieme agli ex concorrenti del reality. Pretelli, coinvolto nella vicenda da Fabrizio Corona, ha ripubblicato alcune di quelle foto e, sotto uno scatto che lo ritrae con Giulia e il conduttore, ha scritto nelle sue storie: “Finalmente riuniti con chi ci ha unito”. Fanpage.it ha appreso che i messaggi tra Costantino e Signorini si sono interrotti proprio dopo quel viaggio, e anche in quell’occasione non ci fu alcun contatto fisico tra i due.



