Membri della squadra di pattinaggio artistico degli Stati Uniti a bordo dell’aereo che si è schiantato vicino a Washington

Una coppia di allenatori di pattinaggio artistico e ex campioni mondiali dello sport erano tra le persone a bordo dell’aereo statunitense che si è schiantato vicino a Washington.





US Figure Skating ha confermato in una dichiarazione che membri della loro comunità erano a bordo del volo American Airlines 5342, partito da Wichita, Kansas. L’aereo stava volando verso l’Aeroporto Nazionale Ronald Reagan di Washington quando è entrato in collisione con un elicottero militare Black Hawk.

L’elicottero, con a bordo tre membri militari, e l’aereo, con 60 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio, si sono scontrati in volo prima di schiantarsi nel fiume Potomac nella notte di mercoledì 29 gennaio.

US Figure Skating ha dichiarato che gli atleti, gli allenatori e i membri della famiglia a bordo stavano tornando a casa dal National Development Camp, che si è svolto accanto ai Campionati di Pattinaggio Artistico degli Stati Uniti a Wichita, Kansas.

L’organismo di governo ha anche condiviso che gli allenatori di pattinaggio artistico di origine russa e ex campioni mondiali Evgenia Shishkova e Vadim Naumov viaggiavano con il gruppo di giovani pattinatori.

La coppia sposata, che secondo quanto riportato vive negli Stati Uniti almeno dal 1998, ha dedicato il suo tempo all’allenamento di giovani pattinatori. Hanno raggiunto il riconoscimento globale quando hanno vinto il campionato mondiale di pattinaggio artistico di coppia nel 1994.

Evgenia Shishkova e Vadim Naumov della Russia eseguono la loro routine di pattinaggio libero di coppia durante i Campionati Mondiali di Pattinaggio Artistico all’Arena Nazionale al chiuso di Birmingham, Inghilterra, il 8 marzo 1995 | Fonte: Getty Images

Ludmila Velikova, l’allenatrice che ha giocato un ruolo fondamentale nel plasmare la carriera di pattinaggio di Shishkova e Naumov fin da giovani, ha dichiarato ai media che 14 pattinatori e allenatori erano a bordo del volo. Velikova, parlando da San Pietroburgo, ha espresso sollievo nel sapere che il figlio della coppia, Maxim, che aveva gareggiato in Kansas, non si trovava sullo stesso volo.

US Figure Skating è ora in lutto. Hanno concluso la loro dichiarazione dicendo: “Siamo devastati da questa tragedia indicibile e abbracciamo con tutto il cuore le famiglie delle vittime. Continueremo a monitorare la situazione e rilasceremo ulteriori informazioni non appena disponibili.”

Le autorità non hanno divulgato numeri specifici di pattinatori né rivelato i nomi delle persone a bordo dell’aereo. Tuttavia, i Campionati di Pattinaggio Artistico degli Stati Uniti di quest’anno a Wichita, Kansas, comprendevano atleti che gareggiavano in singolo, coppie e danza sul ghiaccio.

La competizione di quest’anno ha visto la partecipazione di tutti i quattro campioni statunitensi del 2024. Questi sono Madison Chock e Evan Bates, Ilia Malinin, Amber Glenn, e la coppia Ellie Kam e Danny O’Shea.

D’altra parte, l’analista sportivo Christine Brennan ha sottolineato l’importanza del National Development Camp nello sviluppo dei giovani pattinatori. Ha osservato che molti dei partecipanti a bordo dell’aereo erano considerati futuri contendenti per le principali competizioni, comprese le Olimpiadi del 2030.

Uno dei partecipanti, Spencer Lane, era entusiasta di aver guadagnato un posto al National Development Camp, un obiettivo che perseguiva da quando aveva scoperto il programma. Per celebrare, ha condiviso un collage di foto e un video su Instagram, posando insieme agli altri partecipanti al camp e esprimendo il suo entusiasmo per l’esperienza.

Purtroppo, ciò che più desiderava si è trasformato in una tragedia. Poche ore prima dell’incidente, Lane ha postato un’immagine inquietante sulla sua storia Instagram, apparentemente scattata dall’interno del volo sfortunato.

La foto, catturata attraverso la finestra dell’aereo, mostrava l’ala dell’aereo in volo. Una didascalia sull’immagine indicava che stava volando da Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport a Ronald Reagan National Airport.

Le autorità non hanno ancora confermato il numero totale di vittime della collisione in volo tra l’aereo e l’elicottero militare, ma hanno suggerito che la probabilità di sopravvivenza è bassa.

Tuttavia, il capo dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza di D.C., John Donnelly, ha dichiarato che finora sono stati recuperati 27 corpi dall’aereo passeggeri e uno dall’elicottero militare. Donnelly ha aggiunto che, al momento, gli sforzi di ricerca sono stati trasformati in un’operazione di recupero.

Secondo i post condivisi su Truth Social, anche il presidente Donald Trump ha affrontato l’incidente aereo. Il vicepresidente JD Vance ha anche commentato dopo che la FAA ha divulgato quanto accaduto.

Secondo una dichiarazione rilasciata su X dalla Federal Aviation Administration (FAA), un aereo regionale PSA Airlines Bombardier CRJ700 stava avvicinandosi alla pista 33 dell’aeroporto quando è colliso in volo con un elicottero Sikorsky H-60. “PSA stava operando come volo 5342 per American Airlines”, ha aggiunto la FAA.

Sebbene la FAA stia assistendo con l’indagine sull’incidente, la National Transportation Safety Board (NTSB) condurrà l’inchiesta. L’amministrazione dell’aviazione ha anche confermato che fornirà aggiornamenti continui al pubblico man mano che saranno disponibili nuove informazioni.

Nel suo primo messaggio, Trump ha dichiarato che il Bombardier CRJ700 di PSA Airlines stava eseguendo un approccio di routine e preciso verso l’aeroporto.

Ha poi notato come l’elicottero con cui l’aereo è colliso fosse stato diretto verso l’aereo per un lungo periodo.

“È una notte CHIARA, le luci sull’aereo erano accecanti, perché l’elicottero non è salito o sceso, o girato. Perché la torre di controllo non ha detto all’elicottero cosa fare invece di chiedere se vedevano l’aereo [sic]?” ha scritto Trump.

Alla fine della sua dichiarazione, ha sottolineato la gravità della situazione, esprimendo la sua convinzione che avrebbe potuto essere evitata, per poi esclamare: “NOT GOOD!!!“. Nel suo secondo post su Truth Social, il presidente ha ribadito la devastazione dell’incidente. Rivolgendosi direttamente al pubblico, ha dichiarato, “Dio vi benedica tutti!”

Il segretario stampa della Casa Bianca Karoline Leavitt ha anche affrontato l’incidente. Parlando con il presentatore televisivo Sean Hannity, ha riconosciuto la gravità dell’incidente e ha sottolineato l’attenzione dell’amministrazione per le persone coinvolte.

“Posso confermare che il presidente Trump è stato messo al corrente della situazione, e tragicamente sembra che un elicottero militare sia colliso con un aereo regionale all’aeroporto DCA qui a Washington, D.C.,” ha dichiarato Leavitt.

Ha proseguito: “Questo è tutto ciò che posso confermare al momento, e posso solo dire che i pensieri e le preghiere dell’intera amministrazione Trump sono con tutte le persone coinvolte, e chiediamo al pubblico in questa zona di attendere le indicazioni dalle forze dell’ordine e permettere loro di fare il loro lavoro mentre cercano di salvare vite in questo momento.”

Come Leavitt e Trump, anche il vicepresidente JD Vance ha parlato della tragedia, condividendo un breve ma solenne messaggio su X. “Per favore, pregate per tutti quelli coinvolti nella collisione in volo vicino all’aeroporto Reagan questa sera. Stiamo monitorando la situazione, ma per ora speriamo nel meglio,” ha scritto il vicepresidente.

Mentre l’indagine sulla devastante collisione in volo continua, i media rimangono sul posto, fornendo aggiornamenti in tempo reale man mano che emergono nuovi dettagli. Secondo CBS News, gli sforzi di ricerca sono ancora in corso nel fiume Potomac, dove i rottami di entrambi gli aerei—un aereo regionale American Eagle Flight 5342 e un elicottero Black Hawk dell’Esercito—sono ancora sparsi.

La ricerca drammatica è resa ancora più difficile dalle temperature dell’acqua gelata e dalle condizioni pericolose nel Potomac. BBC ha riportato che circa 300 soccorritori stanno lavorando instancabilmente in circostanze estreme, affrontando acque gelide, venti forti e bassa visibilità.

Gli esperti di soccorso avvertono che l’ambiente difficile riduce drasticamente le possibilità di sopravvivenza, con la risposta da shock da freddo che si attiva pochi secondi dopo l’esposizione. Oltre ai resti umani, i subacquei hanno recuperato valigie e detriti dal sito dell’incidente.

I rottami dell’aereo giacciono in acque da 1,5 a 2,5 metri di profondità, e una squadra di sub ha localizzato uno dei registratori di volo—sebbene non sia chiaro se si tratti del registratore della voce della cabina o del registratore dei dati di volo. Nel frattempo, l’elicottero si trova capovolto, ma in gran parte intatto.

Per quanto riguarda l’analisi dei percorsi di volo degli aerei, i dati dei siti di tracciamento mostrano che l’aereo regionale stava eseguendo una discesa stabile verso l’Aeroporto Nazionale Reagan da sud, mentre il Black Hawk stava anche scendendo lungo il fiume Potomac da nord.

Sebbene gli aerei siano dotati di sistemi di sicurezza progettati per rilevare e prevenire collisioni in volo, l’ex pilota di American Airlines Doug Rice ha osservato che il Traffic Collision Avoidance System (TCAS) è inefficace sotto i 700 piedi, il che potrebbe aver contribuito al tragico incidente.