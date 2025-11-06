Messico, gesto shock in diretta: uomo bacia la Presidente e le mette le mani sul petto





La Presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha formalmente denunciato un cittadino che, durante una passeggiata nel centro della capitale, ha tentato di baciarla e toccarla inappropriatamente. “Ho deciso di sporgere denuncia in quanto si tratta di un’esperienza che ho vissuto personalmente come donna, e che molte donne nel nostro Paese affrontano. Ho vissuto situazioni simili quando non ricoprivo la carica di Presidente, durante il mio periodo da giovane studentessa”, ha dichiarato la Presidente Sheinbaum durante la consueta conferenza stampa quotidiana.





“La mia riflessione è: se io, in quanto Presidente, non presentassi denuncia, quali condizioni lascerei a tutte le donne messicane? Se tali atti vengono commessi nei confronti della Presidente, cosa può accadere a tutte le giovani donne nel Paese?”, ha affermato la Presidente Sheinbaum, sottolineando che l’uomo, visibilmente in stato di ebbrezza, aveva precedentemente tentato altre molestie nei confronti di altre donne, motivo per cui è stato arrestato.

La Presidente ha quindi ricostruito l’episodio, documentato in video che hanno avuto ampia diffusione sui social media, spiegando di aver deciso di percorrere un tratto di strada a piedi per ragioni logistiche. “Molte persone ci hanno salutato per strada senza problemi, fino a quando non si è avvicinata questa persona completamente alcolizzata”, ha dichiarato la Presidente Sheinbaum, riconoscendo di non essersi inizialmente resa conto dell’accaduto. “Stavo conversando con altre persone e non mi sono accorta immediatamente.

Successivamente è intervenuto Juan José, responsabile della squadra di assistenti. Tuttavia, solo dopo aver visionato i video mi sono resa conto della reale portata dell’accaduto”. Il Capo dello Stato ha affermato di essersi accorta della presenza dell’uomo, “fortemente alcolizzato”.

Choc in #Messico, la presidente molestata davanti alle telecamere mentre passeggia coi sostenitori. Ed è virale il video delle partecipanti a #MissUniverso che si ribellano dopo gli insulti di un dirigente alla rappresentante messicana.#Tg1 Marzia De Giuli pic.twitter.com/nZVl9Ad3oR — Tg1 (@Tg1Rai) November 6, 2025

La Presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha sollecitato la classificazione delle molestie sessuali come reato a livello nazionale, in seguito a un episodio in cui è stata oggetto di atti inappropriati in pubblico.

La Presidente Sheinbaum, 63 anni, ha subito molestie mentre interagiva con i sostenitori nei pressi del Palazzo Presidenziale di Città del Messico martedì, in occasione di un evento pubblico.

Le immagini relative all’incidente hanno suscitato scalpore a livello internazionale e hanno generato un dibattito significativo all’interno del Paese.

“Ho formalizzato una denuncia in merito all’episodio di molestie subite ieri nella Città del Messico. È fondamentale sottolineare che, al di là del mio ruolo di Presidente, si tratta di un’esperienza condivisa da molte donne in Messico e nel mondo; nessuno ha il diritto di violare il nostro corpo e il nostro spazio personale”, ha dichiarato la Presidente su X. “Valuteremo la normativa vigente al fine di garantire che tale reato sia perseguibile in tutti i 32 stati”, ha proseguito. “Se non presentassi denuncia, quale sarebbe la condizione delle donne messicane?”, ha concluso.



