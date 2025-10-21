“Mi allenavo con i migliori, ora lavoro in cantiere”: il racconto dell’ex giocatore della Juventus





Nel 2017, Çendrim Kameraj si unì alla Juventus con grandi aspettative, all’età di 18 anni, pronto a farsi strada in una squadra composta da alcuni dei migliori giocatori al mondo. Otto anni dopo, la sua vita ha preso una direzione inaspettata. Dopo aver affrontato una serie di infortuni gravi, tra cui tre rotture del crociato, Kameraj ha dovuto abbandonare il sogno di diventare un calciatore professionista e ha intrapreso una nuova carriera nel settore edile.





In un’intervista a 20min.ch, Kameraj ha descritto il difficile percorso che ha dovuto affrontare, sottolineando le sfide mentali che lo hanno accompagnato lungo il cammino. Allenarsi con campioni come Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain non è stato sufficiente a realizzare il suo sogno. Il crollo emotivo è stato così forte che, a un certo punto, ha trovato difficile persino guardare le partite in televisione. A 26 anni, si è visto costretto a ricominciare da capo, cercando di trovare un nuovo equilibrio nella sua vita, supportato dall’affetto della sua famiglia.

La carriera di Kameraj iniziò con grandi promesse. Appena maggiorenne, ottenne un contratto con i bianconeri e si allenava con la prima squadra, composta da stelle del calibro di Ronaldo e Higuain. Tuttavia, la sua avventura alla Juventus subì un brusco arresto con la prima rottura del crociato, che lo costrinse a un lungo periodo di inattività. “Mi dicevo che sarei tornato più forte. Avevo fatto tutto per il calcio”, ha ricordato, ma la realtà era ben diversa. Con la sua posizione sempre più precaria, decise di tornare in Svizzera, prima al Lugano e poi in prestito allo Zurigo. Purtroppo, durante il provino con quest’ultima squadra, subì un altro infortunio: “È stato molto difficile mentalmente per me. Ero al top, mi allenavo con i migliori, e poi mi sono ritrovato di nuovo in fondo…”.

Kameraj ha continuato a lavorare su se stesso e nel 2022 è tornato in campo per la terza volta, cambiando diverse squadre. Tuttavia, durante il suo esordio con lo Zug 94, ha subito la terza rottura del crociato, un evento che sembrava quasi premeditato: “Ci sono voluti dieci secondi perché si rompesse di nuovo. La cosa assurda è che il giorno prima avevo sognato che mi sarei rotto di nuovo il legamento crociato”. Questo infortunio finale ha segnato la fine della sua carriera da calciatore.

Dopo questo ultimo colpo, Kameraj ha deciso di cambiare completamente vita. La sua storia ha attirato l’attenzione dei social media quando ha condiviso un post che lo mostrava accanto a Cristiano Ronaldo e, subito dopo, in tenuta da lavoro in cantiere. Oggi lavora come consulente delle risorse umane presso l’impresa edile ICM Bau AG. “Il nostro supervisore vuole che tutti noi andiamo in cantiere almeno una volta al giorno per mostrarci quanto sia impegnativo questo lavoro”, ha spiegato.

Nonostante le difficoltà, il calcio non è scomparso dalla vita di Kameraj. Attualmente, allena l’FC Ebikon, una piccola squadra svizzera, dove ha trovato un nuovo modo di vivere la sua passione per lo sport. Questa esperienza gli ha permesso di dare una nuova forma al suo sogno calcistico, trasformando una delusione in una nuova opportunità di crescita e insegnamento.



