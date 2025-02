“Mi fa inc***”: Gaffe della regia al Grande Fratello, microfono acceso svela litigi dietro le quinte

Nelle ultime ore, un episodio curioso ha fatto il giro del web, coinvolgendo la regia del Grande Fratello. Un errore tecnico ha lasciato il microfono acceso, permettendo agli spettatori di ascoltare chiaramente le voci dietro le quinte, e il risultato è stato una gaffe che ha divertito e sorpreso il pubblico.





Non è la prima volta che accade un episodio simile. Già nel 2021, durante il Grande Fratello Vip, la regia aveva dimenticato di chiudere i microfoni, dando luogo a una frase particolarmente offensiva che fu subito notata dai telespettatori. In quella occasione, il commento della regia “Massa di imbecilli cerebrolesi”, seguito da un’altra frase ancora più colorita, divenne virale, suscitando polemiche in rete.

La reazione sui social

Anche questa volta, la gaffe non è passata inosservata. Durante la diretta su Mediaset Extra, quando i concorrenti stavano riposando dopo una lunga notte di chiacchiere e risate, un membro della regia ha involontariamente urlato: “Non stai a fa niente, mo me fai incazzà“, mentre un altro ha commentato: “Si sta strozzando, aiutatela“. Queste frasi, captate in diretta, sono state immediatamente ascoltate dai telespettatori, e il video ha fatto il giro dei social.

Gli utenti sui social non hanno perso occasione per commentare con ironia e scherno, come testimoniato da alcuni commenti su X (ex Twitter): “Aperto 3 secondi la diretta e c’erano quelli in regia che litigavano”, “Mi piscio da ridere”. Il video, che ha rivelato le conversazioni private della regia, ha dato vita a una serie di commenti divertiti, alimentando il dibattito online.

L’impatto sui telespettatori

Questo tipo di incidente, che si aggiunge ai numerosi imprevisti durante la messa in onda di reality show, non solo fa ridere ma solleva anche qualche interrogativo su come vengono gestiti i momenti dietro le quinte. In ogni caso, la situazione è diventata rapidamente virale, confermando ancora una volta quanto i social siano pronti a commentare ogni piccolo imprevisto che accade in diretta.